Українці розповіли, на чому почали жорстко економити: йдеться не лише про речі

Відмовляються як від найнеобхіднішого, так і від того, що шкодить

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В Україні ростуть ціни на продукти, комунальні послуги тощо. Українці розповіли, на чому вони економлять.

Про це "Телеграф" запитав у своїх читачів у Facebook. Відповіді досить різні — від практичних до філософських.

На чому економлять українці — їжа, ліки, одяг

Чимало наших читачів відповіли, що економлять на "всьому", на найнеобхіднішому — продуктах та ліках. Зазначають, що ціни ростуть, а зарплати та пенсії невисокі. Хтось пише, що економить на одязі, відпочинку.

Судячи з коментарів, особливо важко переселенцям, яким доводиться платити за оренду житла, та пенсіонерам. З позитивного — є такі, хто економить, відмовившись від алкоголю та куріння.

На всьому: ліки, їжа, а про одяг взагалі не пам'ятаю коли щось купувала

На всьому! Ціни ростуть, як скажені, а зарплата стає меншою

На всьому, ціни високі, пенсії малі, комунальні послуги зашкалюють

Да просто на всьому, уже навіть не знаю на чому б ще

На їжі, ліках, одежі, щоб заплатити за оренду і комунальні

Останні 3 роки зовсім перестав вживати алкоголь. Оце так економія

"Не економлю, бо кожен день може стати останнім"

Деякі коментатори відповіли, що не економлять, бо невідомо, що буде завтра, та чи буде воно взагалі. В умовах, коли росіяни щодня намагаються вбивати українців, багато хто не бачить сенсу відмовляти собі в чомусь сьогодні, заради примарного "завтра".

Ні на чому, бо хто знає, скільки того життя лишилося

Ні на чому, живемо кожен день як останній

Поки є, то і добре. Живу одним днем. Бо до завтра х..й знає

Зараз життя таке, що кожна мить може бути останньою, тому я не економлю. Дасть Бог день, дасть і їжу

Економія на "токсичних" людях

Окрім матеріальних речей, частина відповідей стосується відносин між людьми. Пишуть, що економлять на довірі до тих, хто її не заслуговує та на токсичних людях. Хтось економить власні нерви.

На відносинах з людьми, дуже є багато фальші

На довірі до людей

На токсичних людях

Дуже економлю свої нерви. А що робити?

На тому, щоб дозволяти різним виродкам себе ображати

Обмежую пусті розмови

Раніше "Телеграф" розповідав, чи буде дефіцит продуктів в Україні. Скільки їжі варто запасти кожному вже зараз.