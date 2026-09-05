Как хранить крупы, чтобы в них не завелась моль — простые правила, которые помогут защитить запасы

Не спешите складывать крупу в шкаф

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Пищевая моль может появиться даже в чистой кухне — достаточно принести домой зараженную упаковку крупы, муки или макарон. Насекомые быстро размножаются, а избавиться от них после появления значительно сложнее, чем предотвратить проблему.

"Телеграф" расскажет, как правильно хранить крупы, почему не стоит оставлять открытые пакеты в шкафу и что делать с новыми продуктами, чтобы вместе с ними не занести вредителей на кухню.

Почему в крупах заводится моль

Пищевая моль может попасть в дом вместе с продуктами из магазина. Яйца или личинки могут быть незаметными, поэтому даже запечатанная упаковка не всегда гарантирует, что крупа не заражена.

Чаще всего вредители встречаются в:

муке;

крупах;

макаронах;

хлопьях;

орехах и сухофруктах;

семенах;

сухом корме для животных.

Если в шкафу уже летают маленькие сероватые бабочки или в продуктах появились паутинки, комочки или личинки, стоит проверить все запасы.

Почему в крупах заводится моль | Инфографика: ИИ "Телеграф"

Как правильно хранить крупы

Самый надежный вариант — пересыпать крупы из магазинных пакетов в герметичные контейнеры. Подойдут стеклянные банки с плотно закрывающимися крышками или специальные пищевые пластиковые емкости.

Не стоит держать открытые пакеты с крупами просто на полке. Даже небольшого отверстия в упаковке может быть достаточно для распространения вредителей.

Важно также не создавать большие запасы продуктов, которые долго будут лежать без использования. Лучше покупать крупы в количестве, которое семья успеет использовать в течение нескольких месяцев.

Как правильно хранить крупу | Инфографика: ИИ "Телеграф"

Простой трюк после покупки

Новую крупу можно поместить в морозильную камеру на несколько дней, если есть такая возможность. Низкая температура помогает уничтожить возможных насекомых и их яйца.

После этого продукт стоит пересыпать в чистую герметичную емкость и хранить в сухом шкафу.

Не менее важно регулярно убирать место, где стоят крупы. Крошки и остатки продуктов могут оставаться в щелях шкафа, поэтому полки периодически нужно освобождать и тщательно протирать.

Что делать с новой крупой | Инфографика: ИИ "Телеграф"

Что делать, если моль уже появилась

Если вы заметили пищевую моль, недостаточно просто выбросить одну зараженную пачку. Нужно проверить все сухие продукты, которые хранились рядом.

Зараженные продукты лучше сразу вынести из квартиры в закрытом пакете. После этого шкаф нужно полностью освободить, пропылесосить и вымыть.

Особое внимание стоит уделить щелям, стыкам полок и углам шкафчиков — там могут оставаться яйца или личинки.

Главное правило профилактики простое: не оставляйте крупы в открытых пакетах и не накапливайте большие запасы. Герметичная тара, чистый шкаф и внимательная проверка новых продуктов значительно снижают риск появления пищевой моли.

Что делать, если моль уже появилась? Инфографика: ИИ "Телеграф"

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