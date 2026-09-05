Не поспішайте міняти блискавку: як полагодити застряглий бігунок за 1 хвилину

Допоможуть віск та плоскогубці

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Зламана або застрягла застібка-блискавка на куртці, сумці чи взутті здатна легко зіпсувати плани. Але не варто одразу відносити річ до майстерні для дорогої заміни всієї фурнітури. У більшості випадків полагодити блискавку можна буквально за пару хвилин.

Найчастіше проблеми з блискавкою виникають у холодну пору року через підвищену вологість, перепади температур і накопичення дрібного бруду. У таких умовах бігунок зазнає підвищеного навантаження, починає застрягати або слабшає і перестає стискати зубці, через що замки просто розходяться, зазначає Adbz.cz.

Якщо застібка заклинила, змастіть її по всій довжині звичайним косметичним вазеліном, восковою свічкою або шматочком мила, після чого акуратно розробіть бігунок рухом уперед і назад.

У ситуації, коли блискавка розходиться і не фіксує зубці, візьміть плоскогубці та обережно стисніть верхню й нижню частини бігунка. Це відновить необхідний притиск, і замок знову справно працюватиме.

Фото згенероване ШІ

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