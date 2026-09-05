Не спешите менять молнию: как починить застрявший бегунок за 1 минуту
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Помогут воск и плоскогубцы
Сломанная или застрявшая застежка-молния на куртке, сумке или обуви способна легко испортить планы. Но не стоит сразу относить вещь в мастерскую для дорогостоящей замены всей фурнитуры. В большинстве случаев починить молнию можно буквально за пару минут.
Чаще всего проблемы с молнией возникают в холодное время года из-за повышенной влажности, перепадов температур и скопления мелкой грязи. В таких условиях бегунок испытывает повышенную нагрузку, начинает застревать или ослабевает и перестает сжимать зубцы, из-за чего замки просто расходятся, отмечает Adbz.cz.
Если застежка заклинила, смажьте ее по всей длине обычным косметическим вазелином, восковой свечой или кусочком мыла, после чего аккуратно разработайте бегунок движением вперед и назад.
В ситуации, когда молния расходится и не фиксирует зубцы, возьмите плоскогубцы и осторожно сожмите верхнюю и нижнюю части бегунка. Это восстановит необходимый прижим, и замок снова будет исправно работать.
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