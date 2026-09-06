Забудьте про масло: ось що додати до картоплі для неймовірно ніжного пюре

З цим рецептом ви забудете про водянисту та прісну страву

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Картопляне пюре часто готують із молоком і вершковим маслом, але є простий спосіб зробити його ніжним і кремовим без цієї класичної пари.

Для цього кухарі радять використати жирні вершки, а особливу увагу приділити тому, коли саме їх додавати. Детальніший рецепт написали в "Іos Аndes 142".

Як приготувати пюре

Картоплю потрібно помити, почистити та нарізати приблизно однаковими шматочками. Так вона приготується рівномірно.

Покладіть картоплю в каструлю з водою та варіть до м’якості. Готовність легко перевірити ножем або виделкою — вони мають входити в картоплю без опору.

Після варіння повністю злийте воду. Це важливо, адже зайва рідина може зробити пюре водянистим. Після цього залиште картоплю в гарячій каструлі на кілька хвилин, щоб випарувалася залишкова волога.

Розімніть картоплю, поки вона ще гаряча. Для цього підійде звичайна товкачка. Не варто занадто довго перемішувати картоплю, оскільки через надмірну обробку пюре може стати липким.

Коли додавати вершки

Поки вариться картопля, підігрійте 200 грамів жирних вершків, але не доводьте їх до кипіння. Теплі вершки краще змішаються з гарячою картоплею та не охолодять її.

Додавайте вершки поступово, щоразу добре перемішуючи пюре. Так буде простіше контролювати консистенцію та отримати саме ту густоту, яка вам подобається.

Наприкінці додайте сіль і невелику кількість свіжонатертого мускатного горіха. Його краще класти потроху, адже спеція має досить насичений аромат.

У результаті вийде ніжне та однорідне картопляне пюре без додавання молока і вершкового масла.

Як зробити вершкове картопляне пюре. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати насичений курячий бульйон — що додати в каструлю та коли солити.