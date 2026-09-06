Забудьте про масло: вот что добавить в картофель для невероятно нежного пюре
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С этим рецептом вы забудете о водянистом и пресном блюде
Картофельное пюре часто готовят с молоком и сливочным маслом, но есть простой способ сделать его нежным и кремовым без этой классической пары.
Для этого повара советуют использовать жирные сливки, а особое внимание уделить тому, когда именно их добавлять. Более подробный рецепт написали в "Ios Аndes 142".
Как приготовить пюре
Картофель нужно помыть, почистить и нарезать примерно одинаковыми кусочками. Так она приготовится равномерно.
Положить картофель в кастрюлю с водой и варить до мягкости. Готовность легко проверить ножом или вилкой – они должны входить в картофель без сопротивления.
После варки полностью слейте воду. Это важно, ведь лишняя жидкость может сделать пюре водянистым. После этого оставьте картофель в горячей кастрюле на несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага.
Разомните картофель, пока он еще горячий. Для этого подойдет обычная толкушка. Не стоит слишком долго перемешивать картофель, поскольку из-за чрезмерной обработки пюре может стать липким.
Когда добавлять сливки
Пока варится картофель, подогрейте 200 г жирных сливок, но не доводите их до кипения. Теплые сливки лучше смешаются с горячим картофелем и не охладят его.
Добавляйте сливки постепенно, каждый раз хорошо перемешивая пюре. Так будет проще контролировать консистенцию и получить ту густоту, которая вам нравится.
В конце добавьте соль и небольшое количество свеженатертого мускатного ореха. Его лучше класть понемногу, ведь специя имеет достаточно насыщенный аромат.
В результате получится нежное и однородное картофельное пюре без добавления молока и сливочного масла.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить насыщенный куриный бульон — что добавить в кастрюлю и когда солить.