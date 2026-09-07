"Готуйте палату": названі знаки Зодіаку, які найчастіше потрапляють до психіатричної лікарні

Лікар навів цікаву статистику

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Відомий психіатр з Одеси, завідувач психіатричного відділення Ігор Дубина вирішив з’ясувати, знаки зодіаку якого типу переважають серед пацієнтів його стаціонару. Статистика лікаря здивувала українців.

Відповідне відео Ігор Ігорович опублікував у своєму блозі в Instagram. За словами лікаря, наразі найбільше у стаціонарі "риб", а замикають топ "стрільці".

Топ пацієнтів за знаком зодіаку у стаціонарі психіатричного відділення, де працює Ігор Ігорович

Риби Терези Овен Рак, Козоріг Телець Близнюки Водолій Діва, Скорпіон Лев Стрілець

У мережі ця інформація викликала інтерес і хвилю жартів. Наприклад, одна жінка розповіла, що вона та її чоловік — Терези та Риби за знаком зодіаку, а нещодавно вона народила дочку (Овен). Жінка пожартувала, що її сім’ї можна сміливо замовляти сімейну палату.

"Близнюки не на першому місці, тому що вони можуть приховувати свої діагнози та грати нормальних"

"Який кринж. Лікар — це щось про критичне мислення, науковий підхід, доказові методи? Але не тоді, коли йдеться про перегляди в Instagram"

"Стрілець, ймовірно, той, хто довів усіх інших"

"Риби, вітаю вас із перемогою"

"Лев, думала, буде першим. Ми любимо бути першими у всьому"

"Я риба. Так і знала, що ми будемо на першому місці"

"А серед персоналу який рейтинг?"

"Мамо, я на першому місці"

"Стрільців просто не можуть упіймати"

Нагадаємо, зміна пори року може принести в життя деяких знаків Зодіаку серйозні зміни. Перший місяць осені буде наповнений сильною енергією, яка вплине на кар’єрні плани та амбітні проєкти окремих людей.