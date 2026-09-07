"Готовьте палату": названы знаки Зодиака, которые чаще всего попадают в психбольницу

Врач привел занимательную статистику

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Известный психиатр из Одессы, заведующий психиатрическим отделением Игорь Дубына решил выяснить, знаки зодиака какого типа преобладают среди пациентов его стационара. Статистика врача удивила украинцев.

Соответствующее видео Игорь Игоревич опубликовал в своем блоге в Instagram. По словам врача, на данный момент больше всего в стационаре "рыб", а замыкают топ "стрельцы".

Топ пациентов по знаку зодиака в стационаре психиатрического отделения, где работает Игорь Игоревич

Рыбы Весы Овен Рак, Козерог Телец Близнецы Водолей Дева, Скорпион Лев Стрелец

В сети данная информация вызвала интерес и волну шуток. К примеру, одна женщина рассказала, что она и ее муж — Весы и Рыбы по знаку зодиака, а недавно она родила дочь (Овен). Женщина пошутила, что ее семье можно смело заказывать семейную палату.

"Близнецы не на первом месте, потому что они могут скрывать свои диагнозы и играть нормальных"

"Какой кринж. Врач — это же что-то про критическое мышление, научный подход, доказательные методы? Но не тогда, когда речь идет о просмотрах в Instagram"

"Стрелец, вероятно, тот, кто довел всех остальных"

"Рыбы, поздравляю вас с победой"

"Лев, думала, будет первым. Мы любим быть первыми во всем"

"Я рыба. Так и знала, что мы будем на первом месте"

"А среди персонала какой рейтинг?"

"Мама, я на первом месте"

"Стрельцов просто не могут поймать"

Напомним, смена времени года может принести в жизнь некоторых знаков Зодиака серьезные перемены. Первый месяц осени будет наполнен сильной энергией, которая повлияет на карьерные планы и амбициозные проекты отдельных людей.