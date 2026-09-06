Білі двері пожовкли й вкрилися плямами: несподіваний засіб поверне їм білизну

Дізнайтеся, чому жовтіють двері та як це виправити

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Білосніжні міжкімнатні двері надають інтер'єру свіжості та візуально розширюють простір, але з часом у районі ручок і на полотні з'являється неприємний жовтий або бежевий наліт.

Про те, чому білі двері жовтіють та як це виправити, розповіли фахівці видання Chalupari-Zahradkari.cz.

Пожовтіння відбувається з двох причин. Перша — поверхневий наліт із жиру з рук, пилу, кухонної кіптяви та сигаретного диму. Друга причина хімічна: руйнування алкідних фарб від тепла й нестачі світла або виділення дубильних речовин із деревини під впливом вологи.

Щоб визначити природу плям, проведіть простий тест. Протріть ділянку вологою білою тканиною. Якщо на ганчірці залишився слід, це бруд, який можна відмити. Якщо ганчірка залишилася чистою, а жовтизна нікуди не зникла, то справа в самій фарбі, і тут допоможе вже не чищення, а локальний ремонт або оновлення покриття.

Чим видалити жовті плями на білих дверях

Для очищення від поверхневого нальоту використовуйте м'які засоби. Найбезпечніший варіант — протерти двері вологою ганчіркою з парою крапель засобу для посуду, після чого поверхню потрібно одразу витерти насухо.

Якщо бруд в’ївся, приготуйте пасту із двох столових ложок харчової соди та однієї ложки води. Нанесіть суміш на проблемну ділянку м’якою тканиною, залиште не більше ніж на хвилину, потім змийте вологою ганчіркою та відполіруйте насухо.

Фото згенероване ШІ

Для точкових стійких плям підійде відбілювальна зубна паста. Видавіть горошину на тканину й без натиску протріть пляму круговими рухами. При цьому не рекомендується використовувати жорсткі щітки, а також змішувати компоненти або застосовувати нерозведений оцет, який може зіпсувати ламіноване чи пофарбоване покриття.