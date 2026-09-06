Белые двери пожелтели и покрылись пятнами: неожиданное средство вернет им белизну

Узнайте, почему желтеют двери и как это исправить

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Белоснежные межкомнатные двери придают интерьеру свежесть и визуально расширяют пространство, но со временем в районе ручек и на полотне появляется неприятный желтый или бежевый налет.

О том, почему белые двери желтеют и как это исправить, рассказали специалисты издания Chalupari-Zahradkari.cz.

Пожелтение происходит по двум причинам. Первая — поверхностный налет из жира с рук, пыли, кухонной копоти и сигаретного дыма. Вторая причина химическая: разрушение алкидных красок от тепла и нехватки света или выделение дубильных веществ из древесины под воздействием влаги.

Чтобы определить природу пятен, проведите простой тест. Протрите участок влажной белой тканью. Если на тряпке остался след, это грязь, которую можно отмыть. Если тряпка осталась чистой, а желтизна никуда не делась, то дело в самой краске, и здесь поможет уже не чистка, а локальный ремонт или обновление покрытия.

Чем удалить желтые пятна на белой двери

Для очистки от поверхностного налета используйте мягкие средства. Самый безопасный вариант — протереть двери влажной тряпкой с парой капель средства для посуды, после чего поверхность нужно сразу вытереть насухо.

Если грязь въелась, приготовьте пасту из двух столовых ложек пищевой соды и одной ложки воды. Нанесите смесь на проблемный участок мягкой тканью, оставьте не более чем на минуту, затем смойте влажной тряпкой и отполируйте насухо.

Фото сгенерировано ИИ

Для точечных стойких пятен подойдет отбеливающая зубная паста. Выдавите горошину на ткань и без нажима протрите пятно круговыми движениями. При этом не рекомендуется использовать жесткие щетки, а также смешивать компоненты или применять неразбавленный уксус, который может испортить ламинированное или окрашенное покрытие.