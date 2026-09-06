Шутка или издевательство? Украинцы раскритиковали футболки, подаренные Уиткоффу и Кушнеру

Граждане не оценили "юмор" украинских чиновников

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После переговоров с руководством Украины спецпредставителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру подарили футболки с надписью "Киевский режим". Этот, казалось бы, невинный жест вызвал настоящую волну возмущения и критики от украинцев.

Об этом свидетельствуют комментарии под постом "Телеграфа" в социальной сети Facebook. Люди отмечают незнание дипломатического протокола и безвкусицу чиновников, которые вручали такие "подарки" американским гостям.

Следует отметить, что именно такую футболку надел глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на встречу с посланниками президента США. Но что побудило подарить такие футболки американским посредникам, занимающимся вопросом прекращения российско-украинской войны, остается загадкой.

Давид Арахамия в футболке Киевский режим. Фото Артур Гор/"Телеграф"

Как отреагировали в сети?

Пользователи негативно восприняли такой жест со стороны государственных чиновников. Многие подчеркивают недопустимость такого поведения людей, представляющих воюющее государство на международном уровне.

"Новоиспеченный профессор, позорище";

"Тю, а шо";

"Где здесь смешно??";

Комментарии пользователей

"Это не смешно! Что значит "Киевский режим"? Это как?";

Комментарии пользователей

"Весело им";

"Братва!";

"Тадам!!!!";

"Властелины страны";

"Боже, как им весело";

Комментарии пользователей

"Этот невежда не знает что такое дипломатический протокол. Речь идет о судьбе Украины, а это создание ведет себя как на шашлыках";

Комментарии пользователей

"Это что прикол? Киевский режим, сталинский режим";

"Какое позорище!!!";

"И это государственники?!! Стыдно… и стрaшно…!" – пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимира Путина перекосило во время разговора с Уиткоффом и Кушнером об Украине.