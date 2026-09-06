Шутка или издевательство? Украинцы раскритиковали футболки, подаренные Уиткоффу и Кушнеру
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Граждане не оценили "юмор" украинских чиновников
После переговоров с руководством Украины спецпредставителям президента США Стивену Уиткоффу и Джареду Кушнеру подарили футболки с надписью "Киевский режим". Этот, казалось бы, невинный жест вызвал настоящую волну возмущения и критики от украинцев.
Об этом свидетельствуют комментарии под постом "Телеграфа" в социальной сети Facebook. Люди отмечают незнание дипломатического протокола и безвкусицу чиновников, которые вручали такие "подарки" американским гостям.
Следует отметить, что именно такую футболку надел глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия на встречу с посланниками президента США. Но что побудило подарить такие футболки американским посредникам, занимающимся вопросом прекращения российско-украинской войны, остается загадкой.
Как отреагировали в сети?
Пользователи негативно восприняли такой жест со стороны государственных чиновников. Многие подчеркивают недопустимость такого поведения людей, представляющих воюющее государство на международном уровне.
"Новоиспеченный профессор, позорище";
"Тю, а шо";
"Где здесь смешно??";
"Это не смешно! Что значит "Киевский режим"? Это как?";
"Весело им";
"Братва!";
"Тадам!!!!";
"Властелины страны";
"Боже, как им весело";
"Этот невежда не знает что такое дипломатический протокол. Речь идет о судьбе Украины, а это создание ведет себя как на шашлыках";
"Это что прикол? Киевский режим, сталинский режим";
"Какое позорище!!!";
"И это государственники?!! Стыдно… и стрaшно…!" – пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимира Путина перекосило во время разговора с Уиткоффом и Кушнером об Украине.