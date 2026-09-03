Натяк зверху? У мережі сперечаються через кавун із чітким знаком: "Крим — це Україна" (фото)

Користувачі мережі побачили у випадковому малюнку особливий сенс

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У соціальних мережах приводом для обговорень став незвичайний кавун, на шкірці якого видніється контур форми тимчасово окупованого Криму.

Відповідний пост було опубліковано у соціальній мережі Threads. Автор поста зазначила, що цей кавун виріс на городі батьків.

"Крим – це Україна", — пише дівчина.

Кавун з картою Криму. Фото: Threads

На другому фото авторка виділила контур, який, якщо порівняти зі справжньою картою, справді схожий на півострів.

Як виглядає карта Криму

Публікація набрала понад десять тисяч лайків та безліч коментарів. Користувачі також помітили на цих фото символічність збігу. Багато хто жартома відзначив, що це якийсь знак.

"Кавун щось знає"

"Навіть кавуни патріотичні"

"Крим настільки Україна, що навіть кавун не зміг промовчати"

"Коли кавун розуміє більше, ніж росіяни"

Українці коментують фото. Скріншот: "Телеграф"

У соцмережах коментують фото незвичайного кавуна. Скріншот: "Телеграф"

Коментар у соцмережі Threads. Скріншот: "Телеграф"

Українці жартують, що "кавун щось знає". Скріншот: "Телеграф"

Нагадаємо, Крим окуповано з березня 2014 року. Тоді Росія заявила про анексію півострова, підписавши так званий "договір" про включення півострова до складу РФ. Це був кінцевий етап окупації Криму, який Росія розпочала у лютому того ж року. Україна, а також міжнародне співтовариство не визнало анексію Криму. США, ЄС, ООН, НАТО засудили дії Росії та ввели санкції.

Росія використала проведений 16 березня так званий референдум, який був під наглядом військових як привід для оголошення про "приєднання" Криму. Вже через два дні російський голова Володимир Путін разом із колабораціоністами Сергієм Аксьоновим, Володимиром Костянтиновим та Олексієм Чалим підписав Договір про ухвалення Криму до складу Росії.

Тисячі людей влаштовували акції протесту та відкрито заявляли, що не визнають Крим російською територією.

27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка підтверджувала територіальну цілісність України та визнавала незаконним референдум на півострові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українець знайшов незвичайний гриб та здивував мережу.