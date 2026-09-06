Посланцям Трампа у Києві подарували символічні футболки: за скільки їх можна купити (фото)

Важливим гостям зробили символічний подарунок

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У неділю, 6 вересня, у Києві завершилися переговори між керівництвом України та спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

За підсумками зустрічі гостям вручили футболки із написом "Київський режим". Про це повідомляє "Телеграф".

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія похвалився цією футболкою, яку він одягнув під чорний піджак.

Давид Арахамія у футболці Київський режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамія у футболці Київський режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамія у футболці Київський режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Давид Арахамія у футболці Київський режим/Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Ця футболка продається в Україні в різних магазинах та маркетплейсах. Наприклад, на одному із сайтів подібну модель продають за ціною від 649 грн (ціна залежить від розміру та складу тканини).

Футболка Київський режим продається в Україні/Фото: maikoff.ua

Переговори Віткоффа та Кушнера з Путіним

Нагадаємо, у суботу, 5 вересня, спецпредставники Трампа зустрілися в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним. Їхня розмова тривала понад три години. Потім американська делегація вирушила до Києва та прибула до столиці України потягом.

Головні заяви з переговорів Путіна, Віткоффа та Кушнера. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на відео з переговорів глави Кремля Володимира Путіна зі спецпосланцями Трампа є дивний момент. Міміка та вираз обличчя президента РФ після слів про те, що Україна зменшила атаки на Росію, викликає питання.