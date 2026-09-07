Обов’язково обріжте ці 5 рослин у вересні, щоб навесні сад потопав у квітах

Деяким культурам обрізка допоможе краще підготуватися до холодів та закласти основу для активного росту та цвітіння

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Є кілька рослин, яким своєчасне обрізування може принести користь. Обрізання деяких пізноквітучих сортів зараз може стимулювати сильніший ріст і краще цвітіння наступного року, в той час як обрізання деяких плодових дерев та ягідних культур сприяє збільшенню врожаю наступного сезону.

Але не варто піддаватися спокусі повністю обрізати всі рослини. Сильна обрізка у вересні може спровокувати бурхливе зростання ніжних нових пагонів, які можуть не встигнути зміцніти до холодів. Крім того, ви можете випадково видалити квіткові бруньки, що вже сформувалися, призначені для наступного року.

Гліцинія

Для рясного цвітіння гліцинію зазвичай потрібно обрізати двічі на рік – наприкінці літа/початку осені та знову взимку, приблизно у січні чи лютому. Це надзвичайно сильноросла рослина, і обрізка всього один раз на рік може призвести до надмірного розростання на шкоду цвітінню. Мета обрізки зараз – тримати його під контролем та стимулювати утворення квіткових бруньок.

Гліцинія

Троянди

Плетиста троянда утворює довгі, міцні стебла і великі суцвіття, зазвичай, в один ефектний період цвітіння. Після цвітіння проводьте обрізання, видаляючи деякі з найстаріших квітконосів та підв’язуючи молоді.

Плетиста троянда

Малина та ожемалина

Ці рослини можуть бути надзвичайно сильнорослими, особливо гібридні сорти, тому обрізка допомагає підтримувати їх у керованому стані та покращує циркуляцію повітря. Видаліть старі пагони, які відцвіли, залишивши сильні, щоб вони перезимували та дали врожай наступного року.

Жива огорожа

Для живої огорожі, що вже сформувалася, найкраще підійде впорядкувати і надати їй форму, а не різко обрізати. Видаляйте неслухняні пагони і підтримуйте бажану форму, уникаючи сильної обрізки.

Пізньоквітні чагарники

Для багатьох чагарників вересень – це час для легкого обрізання та видалення відмерлих або пошкоджених пагонів, а не для серйозного обрізання. Мета полягає в тому, щоб уникнути сильного стимулювання нового зростання якраз у той момент, коли температура падає. У пізноквітучих чагарників, таких як буддлея і абелія, слід обрізати гілки, що відцвіли, щоб вони легко перезимували і прекрасно цвіли в наступному сезоні.

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