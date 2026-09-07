Обязательно обрежьте эти 5 растений в сентябре, чтобы весной сад утопал в цветах

Некоторым культурам обрезка поможет лучше подготовиться к холодам и заложить основу для активного роста и цветения

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Есть несколько растений, которым своевременная обрезка может принести пользу. Обрезка некоторых поздноцветущих сортов сейчас может стимулировать более сильный рост и лучшее цветение в следующем году, в то время как обрезка некоторых плодовых деревьев и ягодных культур способствует увеличению урожая в следующем сезоне.

Но не стоит поддаваться искушению полностью обрезать все растения. Сильная обрезка в сентябре может спровоцировать бурный рост нежных новых побегов, которые могут не успеть окрепнуть до наступления холодов. Кроме того, вы можете случайно удалить уже сформировавшиеся цветочные почки, предназначенные для следующего года.

Глициния

Для обильного цветения глицинию обычно нужно обрезать дважды в год – в конце лета/начале осени и снова зимой, примерно в январе или феврале. Это чрезвычайно сильнорослое растение, и обрезка всего один раз в год может привести к чрезмерному разрастанию в ущерб цветению. Цель обрезки сейчас – держать его под контролем и стимулировать образование цветочных почек.

Глициния

Вьющиеся розы

Плетистая роза образует длинные, крепкие стебли и крупные соцветия, обычно в один эффектный период цветения. После цветения проводите обрезку, удаляя некоторые из самых старых цветоносов и подвязывая молодые.

Плетистая роза

Малина и ежемалина

Эти растения могут быть чрезвычайно сильнорослыми, особенно гибридные сорта, поэтому обрезка помогает поддерживать их в управляемом состоянии и улучшает циркуляцию воздуха. Удалите старые побеги, которые отцвели, оставив сильные, чтобы они перезимовали и дали урожай в следующем году.

Ежевика

Живая изгородь

Для уже сформировавшейся живой изгороди лучше всего подойдет привести в порядок и придать ей форму, а не резко обрезать. Удаляйте непослушные побеги и поддерживайте желаемую форму, избегая при этом сильной обрезки.

Позднецветущие кустарники

Для многих кустарников сентябрь — это время для легкой обрезки и удаления отмерших или поврежденных побегов, а не для серьезной обрезки. Цель состоит в том, чтобы избежать сильного стимулирования нового роста как раз в тот момент, когда температура падает. У поздноцветущих кустарников, таких как буддлея и абелия, следует обрезать отцветшие ветви, чтобы они легко перезимовали и прекрасно цвели в следующем сезоне.

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