В Україні пропонують надати бронь ще одній категорії чоловіків

Правова колізія створює штучні перешкоди для розвитку українського бізнесу

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Українці звернулися до уряду з вимогою надати звільненим у запас строковикам право на цивільне бронювання на підприємствах. Відповідна петиція №41/010849-26 зареєстрована на офіційному порталі Кабінету Міністрів України і вже почала набирати підписи.

Докладніше про це розповість "Телеграф" з посиланням на електронне звернення.

Петиція до уряду

Довідка: Збір підписів під ініціативою розпочався 5 вересня 2026 року. Наразі під документом триває активний збір голосів. Щоб ініціативу обов'язково розглянув прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Кабінет Міністрів України, вона має зібрати 25 000 підписів. До кінця голосування залишається 89 днів.

В чому проблема?

За словами автора звернення Юрія Полякевича, після демобілізації у 2024 році більшість військовослужбовців строкової служби були автоматично зараховані до військового оперативного резерву першої черги (ОР-1). Водночас, згідно з Постановою КМУ № 76, саме цей статус є підставою для автоматичної відмови при спробі підприємств оформити на них відстрочку.

Застарілі норми заважають розвитку економіки

У результаті роботодавці не можуть забронювати цих фахівців ані на підприємствах критичної інфраструктури, ані в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) — навіть після досягнення ними 25-річного віку або завершення річного терміну відстрочки.

"Це створює серйозну штучну перешкоду для нашої інтеграції в цивільну економіку та працевлаштування на підприємства оборонно-промислового комплексу. Роботодавці не мають юридичної можливості захистити колишніх строковиків від мобілізації через статус резервіста. Захистіть право молодих ветеранів строкової служби на повноцінну працю задля підтримки української економіки", — йдеться в тексті петиції.

Яке існує рішення?

Рішенням проблеми може стати лише ліквідація правової колізії.

Від цього виграють і працівники, і бізнес

Зокрема, автор звернення вимагає від Кабміну:

внести зміни до Постанови № 76: чітко передбачити право на цивільне бронювання для військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби в запас;

скасувати прив'язки до ОР-1: дозволити бронювання строковиків незалежно від їх перебування в оперативному резерві першої черги та досягнення 25 років;

внести зміни в систему "Оберіг": дозволити автоматичне переведення з обліку резервістів на загальний облік військовозобов'язаних для тих громадян, яких підприємства подають на цивільне бронювання;

забезпечити рівні права для ОПК та економіки: надати підприємствам критичного сектору прозорий юридичний механізм залучення та збереження молодих спеціалістів.

Наразі ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Зауваження: Створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", бронювання, відстрочки та призов: що змінилося з 1 вересня у мобілізації.