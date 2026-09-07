В Украине предлагают дать бронь еще одной категории мужчин

Правовая коллизия создает искусственные препятствия для развития украинского бизнеса

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Украинцы обратились к правительству с требованием предоставить уволенным в запас срочникам право на гражданское бронирование на предприятиях. Соответствующая петиция №41/010849-26 зарегистрирована на официальном портале Кабинета Министров Украины и уже начала набирать подписи.

Подробнее об этом расскажет "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение.

Петиция к правительству

Справка: сбор подписей под инициативой начался 5 сентября 2026 года. Под документом продолжается активный сбор голосов. Чтобы инициативу обязательно рассмотрели премьер-министр Денис Шмигаль и Кабинет Министров Украины, она должна собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 89 дней.

В чем проблема?

По словам автора обращения Юрия Полякевича, после демобилизации в 2024 году большинство военнослужащих срочной службы были автоматически отнесены к военному оперативному резерву первой очереди (ОР-1). В то же время согласно Постановлению КМУ № 76 именно этот статус является основанием для автоматического отказа при попытке предприятий оформить на них отсрочку.

Устаревшие нормы мешают развитию экономики

В результате работодатели не могут забронировать этих специалистов ни на предприятиях критической инфраструктуры, ни в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) даже после достижения ими 25-летнего возраста или завершения годового срока отсрочки.

"Это создает серьезное искусственное препятствие для нашей интеграции в гражданскую экономику и трудоустройство на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Работодатели не имеют юридической возможности защитить бывших срочников от мобилизации из-за статуса резервиста. Защитите право молодых ветеранов срочной службы на полноценный труд для поддержки украинской экономики", — говорится.

Какое решение существует?

Решением проблемы может стать только ликвидация правовой коллизии.

От этого выиграют и работники, и бизнес

В частности, автор обращения требует от Кабмина:

внести изменения в Постановление № 76: четко предусмотреть право на гражданское бронирование для военнослужащих, уволенных из срочной военной службы в запас;

отменить привязки к ОР-1: разрешить бронирование срочников независимо от их пребывания в оперативном резерве первой очереди и достижения 25 лет;

внести изменения в систему "Оберіг": разрешить автоматический перевод с учета резервистов на общий учет военнообязанных для граждан, которых предприятия подают на гражданское бронирование;

обеспечить равные права для ОПК и экономики: предоставить предприятиям критического сектора прозрачный юридический механизм привлечения и сохранения молодых специалистов.

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Замечание: Создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в нем идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Напомним, как писал ранее "Телеграф", бронирование, отсрочки и призыв: что изменилось с 1 сентября в мобилизации.