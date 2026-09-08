Сусіди ахнуть від вашої клумби: як посадити "лазанью" з цибулин за американським методом

Цей оригінальний спосіб осінньої посадки дозволить навесні насолодитися чудовим цвітінням.

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Якщо ви хочете максимально ефективно використовувати свої горщики та контейнери для вирощування рослин, вам підійде "лазанья з цибулин". Цей неординарний метод посадки передбачає розміщення цибулин на різній глибині, завдяки чому кожен вид цвіте послідовно, забезпечуючи цвітіння протягом декількох місяців з одного контейнера.

Американський журнал Country Living розповів, як створити таку посадку цієї осені, щоб навесні насолодитися чудовим цвітінням.

Що таке "лазанья з цибулин" ?

"Лазанья з цибулин" — це такий метод посадки цибулин шарами. Подібно до того, як традиційна лазанья готується з декількох шарів, у цьому методі цибулини висаджуються шарами в один горщик або контейнер.

Ідея полягає у створенні багатоярусного ефекту, при якому цибулини, посаджені внизу, зацвітуть останніми, а ті, що посаджені нагорі, першими. Цей метод дозволяє забезпечити безперервне та барвисте цвітіння з ранньої весни до самого літа.

Як посадити "лазанью з цибулин": 5 простих кроків

Виберіть горщик або контейнер: його глибина повинна бути не менше 15 см (але в ідеалі близько 30-35 см), щоб можна було висадити цибулини в кілька ярусів. Додайте дренаж на дно горщика та переконайтеся, що в ньому достатньо дренажних отворів. Висадіть перший шар: додайте трохи компосту та ґрунту для посадки цибулин і почніть з найбільших цибулин, які квітнутимуть останніми, біля основи. Висадіть другий шар: додайте ще один шар компосту та ґрунту, а потім викладіть другий шар із цибулинами, що квітнуть у середині сезону. Висадіть третій і останній шар — і полийте: як ви вже здогадалися, додайте зверху ще компосту і ґрунту, перш ніж висаджувати ранні цибулинні. На завершення засипте їх ґрунтом і добре полийте.

Які цибулини використовувати для квіткової лазаньї?

Можна використовувати нарциси, тюльпани, крокуси, проліски та гіацинти. Квітучі пізньої весни рослини, такі як тюльпани, слід садити внизу, а квітучі в середині весни гіацинти та нарциси найкраще підходять для середнього ярусу. Потім на самому верху слід висаджувати квітучі ранньою весною рослини, такі як крокуси, проліски та сітчасті іриси.

Залишається нагадати, що початок осені — чудовий час для покупки квіткових цибулин. Саме зараз вони надходять у продаж найсвіжіші, у найбільшому асортименті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що треба сіяти та садити у вересні.