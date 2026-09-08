Соседи ахнут от вашей клумбы: как посадить "лазанью" из луковиц по американскому методу

Этот оригинальный способ осенней посадки позволит весной насладиться великолепным цветением

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Если вы хотите максимально эффективно использовать свои горшки и контейнеры для выращивания растений, вам подойдет "лазанья из луковиц". Этот неординарный метод посадки предполагает размещение луковиц на разной глубине, благодаря чему каждый вид цветет последовательно, обеспечивая вам цветение в течение нескольких месяцев из одного контейнера.

Американский журнал Country Living рассказал, как создать такую посадку этой осенью, чтобы весной насладиться великолепным цветением.

Что такое "лазанья из луковиц"?

"Лазанья из луковиц" — это, по сути, более запоминающийся термин для метода посадки луковиц слоями. Подобно тому, как традиционная лазанья готовится из нескольких слоев, в этом методе луковицы высаживаются слоями в один горшок или контейнер.

Идея заключается в создании многоярусного эффекта, при котором луковицы, посаженные внизу, зацветут последними, а те, что посажены наверху, — первыми. Этот метод позволяет обеспечить непрерывное и красочное цветение с ранней весны до самого лета.

Как посадить "лазанью из луковиц": 5 простых шагов

Выберите подходящий горшок или контейнер: его глубина должна быть не менее 15 см (но в идеале около 30–35 см), чтобы можно было высадить луковицы в несколько ярусов. Добавьте дренаж на дно горшка и убедитесь, что в нем достаточно дренажных отверстий. Высадите первый слой: добавьте немного компоста и грунта для посадки луковиц и начните с самых крупных луковиц, которые будут цвести последними, у основания. Высадите второй слой: добавьте еще один слой компоста и почвы, а затем выложите второй слой с луковицами, цветущими в середине сезона. Высадите третий и последний слой — и полейте: как вы уже догадались, добавьте сверху еще компоста и почвы, прежде чем высаживать самые раннецветущие луковичные. В завершение засыпьте их почвой и хорошо полейте.

Какие луковицы использовать для цветочной лазаньи?

К распространенным луковичным растениям, которые можно использовать, относятся нарциссы, тюльпаны, крокусы, подснежники и гиацинты. Цветущие поздней весной растения, такие как тюльпаны, следует сажать внизу, а цветущие в середине весны, включая гиацинты и нарциссы, лучше всего подходят для среднего яруса. Затем на самом верху следует высаживать цветущие ранней весной растения, такие как крокусы, подснежники и сетчатые ирисы.

Остается напомнить, что начало осени — прекрасное время для покупки цветочных луковиц. Именно сейчас они поступают в продажу самые свежие, в наибольшем ассортименте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сеять и сажать в сентябре.