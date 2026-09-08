Не поспішайте викидати пляшки від побутової хімії: 8 корисних ідей для дому

Пляшка, яку хотіли викинути, стане в пригоді:

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Порожні пляшки від побутової хімії не обов’язково одразу відправляти у смітник. Міцний пластик і зручна форма деяких ємностей дозволяють перетворити їх на корисні речі для дому, саду чи гаража.

"Телеграф" розповість, що можна зробити із використаної пластикової тари.

Совок для землі

Один із найпростіших варіантів — зробити з пластикової пляшки або каністри міцний совок. Для цього потрібно зрізати частину ємності, залишивши ручку.

Такий інструмент можна використовувати для пересипання землі у горщики, добрив, піску або іншого сипучого матеріалу.

Лійка, яку не потрібно купувати

Пластикова пляшка з ручкою вже має зручну форму для саморобної лійки. У кришці можна зробити кілька невеликих отворів, через які витікатиме вода.

Також можна зробити невеликий отвір у верхній частині ручки — він забезпечує доступ повітря і допомагає воді рівномірно витікати.

Таку лійку можна використовувати для кімнатних рослин або в саду. Однак для цього підходить лише тара, яку можна ретельно очистити від залишків засобу.

Кашпо для рослин

Ще один варіант — відрізати частину пластикової ємності та перетворити її на горщик.

У нижній частині потрібно зробити кілька дренажних отворів, щоб зайва вода не накопичувалася біля коріння. А ручку великої ємності можна використати для створення підвісного кашпо.

Можна робити варіант горщика із системою нижнього поливу. Вода заливається через отвір у ручці та потрапляє до нижньої частини конструкції.

Кашпо для рослин. Фото: "Телеграф"

Органайзер для гаража

Міцний пластик можна використати для зберігання дрібних речей.

Після зрізання верхньої частини ємності всередині можна тримати болти, шайби, цвяхи, шурупи та іншу фурнітуру. Кілька таких контейнерів можна підписати, щоб швидше знаходити потрібні речі.

Органайзер для гаража. Фото: "Телеграф"

Контейнер для пакетів

Якщо вдома накопичуються поліетиленові пакети, для них можна зробити окремий контейнер із великої пластикової пляшки.

Для цього у ємності зрізають дно та роблять отвір, через який можна діставати пакети. Сам контейнер зручно підвісити за ручку в коморі, на балконі або в гаражі.

Контейнер для пакетів. Фото: "Телеграф"

Годівниця для птахів

Велику пластикову ємність можна перетворити і на просту годівницю.

У пляшці вирізають отвір збоку, насипають корм і підвішують конструкцію на вулиці.

Однак для годівниці варто використовувати лише ємність, яку вдалося повністю очистити від залишків побутової хімії.

Годівниця для птахів. Фото: "Телеграф"

Ємність для фарби

Порожня пластикова пляшка може стати тимчасовою ємністю для залишків фарби після ремонту.

Фарбу можна перелити у чисту пляшку та щільно закрити кришкою. Носик такої тари також може зробити наливання невеликої кількості фарби зручнішим.

Ємність для фарби. Фото: "Телеграф"

Тимчасовий обтяжувач

Велику пластикову ємність можна наповнити водою, піском або сіллю та використовувати як тимчасовий вантаж.

Перед використанням потрібно переконатися, що пластик достатньо міцний, а кришка щільно закривається.

Тимчасовий обтяжувач. Фото: "Телеграф"

Що важливо знати перед повторним використанням

Ємності від побутової хімії потрібно дуже ретельно промити, якщо їх планують використовувати для господарських потреб. Особливо важливо не допускати контакту залишків хімічних засобів із ґрунтом, рослинами чи тваринами.

Також не варто використовувати тару з-під побутової хімії для зберігання їжі, напоїв або інших продуктів, призначених для споживання.

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