Не спешите выбрасывать бутылки от бытовой химии: 8 полезных идей для дома

Бутылка, которую хотели выбросить, пригодится

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Пустые бутылки от бытовой химии не обязательно сразу отправлять в помойку. Прочный пластик и удобная форма некоторых емкостей позволяют превратить их в полезные вещи для дома, сада или гаража.

"Телеграф" расскажет, что можно сделать из использованной пластиковой тары.

Совок для земли

Один из самых простых вариантов – сделать из пластиковой бутылки или канистры крепкий совок. Для этого необходимо срезать часть емкости, оставив ручку.

Такой инструмент можно использовать для пересыпания земли в горшки, удобрения, песка или другого сыпучего материала.

Лейка, которую не нужно покупать

Пластиковая бутылка с ручкой уже имеет удобную форму для самодельной лейки. В крышке можно сделать несколько небольших отверстий, через которые будет вытекать вода.

Также можно сделать небольшое отверстие в верхней части ручки — оно обеспечивает доступ воздуха и помогает воде равномерно вытекать.

Такую лейку можно использовать для комнатных растений или в саду. Однако для этого подходит только тара, которую можно тщательно очистить от остатков средства.

Кашпо для растений

Еще один вариант – отрезать часть пластиковой емкости и превратить ее в горшок.

В нижней части нужно сделать несколько дренажных отверстий, чтобы лишняя вода не скапливалась у корней. А ручку большой емкости можно использовать для создания подвесного кашпо.

Можно производить вариант горшка с системой нижнего полива. Вода заливается через отверстие в ручке и попадает в нижнюю часть конструкции.

Кашпо для растений. Фото: "Телеграф"

Органайзер для гаража

Прочный пластик можно использовать для хранения мелких вещей.

После срезки верхней части емкости внутри можно держать болты, шайбы, гвозди, саморезы и другую фурнитуру. Несколько таких контейнеров можно подписать, чтобы побыстрее находить нужные вещи.

Органайзер для гаража. Фото: "Телеграф"

Контейнер для пакетов

Если дома скапливаются полиэтиленовые пакеты, для них можно сделать отдельный контейнер из большой пластиковой бутылки.

Для этого в емкости срезают дно и делают отверстие, через которое можно доставать пакеты. Сам контейнер удобно подвесить за ручку в амбаре, на балконе или в гараже.

Контейнеры для пакетов. Фото: "Телеграф"

Кормушка для птиц

Большую пластиковую емкость можно превратить и в простую кормушку.

В бутылке вырезают проем сбоку, насыпают корм и подвешивают конструкцию на улице.

Однако для кормушки следует использовать только емкость, которую удалось полностью очистить от остатков бытовой химии.

Кормушка для птиц. Фото: "Телеграф"

Емкость для краски

Пустая пластиковая бутылка может стать временной емкостью для остатков краски после ремонта.

Краску можно перелить в чистую бутылку и закрыть крышкой. Носик такой тары также может сделать наливание небольшого количества краски более удобным.

Емкость для краски. Фото: "Телеграф"

Временный утяжелитель

Большую пластиковую емкость можно наполнить водой, песком или солью и использовать в качестве временного груза.

Перед использованием нужно убедиться, что пластик достаточно крепкий, а крышка плотно закрывается.

Временный утяжелитель. Фото: "Телеграф"

Что важно знать перед повторным использованием

Емкости от бытовой химии нужно очень тщательно промыть, если их планируют использовать для хозяйственных нужд. Особенно важно не допускать контакта остатков химических средств с почвой, растениями или животными.

Также не следует использовать тару из-под бытовой химии для хранения пищи, напитков или других продуктов, предназначенных для потребления.

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