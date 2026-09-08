Не спешите выбрасывать бутылки от бытовой химии: 8 полезных идей для дома
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Бутылка, которую хотели выбросить, пригодится
Пустые бутылки от бытовой химии не обязательно сразу отправлять в помойку. Прочный пластик и удобная форма некоторых емкостей позволяют превратить их в полезные вещи для дома, сада или гаража.
"Телеграф" расскажет, что можно сделать из использованной пластиковой тары.
Совок для земли
Один из самых простых вариантов – сделать из пластиковой бутылки или канистры крепкий совок. Для этого необходимо срезать часть емкости, оставив ручку.
Такой инструмент можно использовать для пересыпания земли в горшки, удобрения, песка или другого сыпучего материала.
Лейка, которую не нужно покупать
Пластиковая бутылка с ручкой уже имеет удобную форму для самодельной лейки. В крышке можно сделать несколько небольших отверстий, через которые будет вытекать вода.
Также можно сделать небольшое отверстие в верхней части ручки — оно обеспечивает доступ воздуха и помогает воде равномерно вытекать.
Такую лейку можно использовать для комнатных растений или в саду. Однако для этого подходит только тара, которую можно тщательно очистить от остатков средства.
Кашпо для растений
Еще один вариант – отрезать часть пластиковой емкости и превратить ее в горшок.
В нижней части нужно сделать несколько дренажных отверстий, чтобы лишняя вода не скапливалась у корней. А ручку большой емкости можно использовать для создания подвесного кашпо.
Можно производить вариант горшка с системой нижнего полива. Вода заливается через отверстие в ручке и попадает в нижнюю часть конструкции.
Органайзер для гаража
Прочный пластик можно использовать для хранения мелких вещей.
После срезки верхней части емкости внутри можно держать болты, шайбы, гвозди, саморезы и другую фурнитуру. Несколько таких контейнеров можно подписать, чтобы побыстрее находить нужные вещи.
Контейнер для пакетов
Если дома скапливаются полиэтиленовые пакеты, для них можно сделать отдельный контейнер из большой пластиковой бутылки.
Для этого в емкости срезают дно и делают отверстие, через которое можно доставать пакеты. Сам контейнер удобно подвесить за ручку в амбаре, на балконе или в гараже.
Кормушка для птиц
Большую пластиковую емкость можно превратить и в простую кормушку.
В бутылке вырезают проем сбоку, насыпают корм и подвешивают конструкцию на улице.
Однако для кормушки следует использовать только емкость, которую удалось полностью очистить от остатков бытовой химии.
Емкость для краски
Пустая пластиковая бутылка может стать временной емкостью для остатков краски после ремонта.
Краску можно перелить в чистую бутылку и закрыть крышкой. Носик такой тары также может сделать наливание небольшого количества краски более удобным.
Временный утяжелитель
Большую пластиковую емкость можно наполнить водой, песком или солью и использовать в качестве временного груза.
Перед использованием нужно убедиться, что пластик достаточно крепкий, а крышка плотно закрывается.
Что важно знать перед повторным использованием
Емкости от бытовой химии нужно очень тщательно промыть, если их планируют использовать для хозяйственных нужд. Особенно важно не допускать контакта остатков химических средств с почвой, растениями или животными.
Также не следует использовать тару из-под бытовой химии для хранения пищи, напитков или других продуктов, предназначенных для потребления.
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