Пляшка у бачку унітаза: чи дійсно цей лайфхак економить воду

Пластикова пляшка у бачку унітазу зменшує його обсяг

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На тлі зростання комунальних тарифів на воду багато хто згадує старий спосіб економії — поставити в бачок унітазу пластикову пляшку з водою. Метод настільки простий, що не потребує ні ремонту, ні виклику сантехніка, ні нової техніки, і саме тому залишається таким популярним.

Виявляється, ефект від цього лайфхака залежить від конкретної моделі унітазу. В одному випадку економія буде помітною, а в іншому може призвести до зворотного ефекту, зазначає польський портал Wprost Dom.

Як працює лайфхак з пляшкою у бачку унітазу

Повна пляшка займає частину об'єму бачка. Тому під час наповнення всередину заходить менше води. Як наслідок, під час змивання витрачається менше води, ніж раніше.

У старих бачках витрачається до 13 літрів води за раз. Якщо зменшити в них об'єм води, економія буде дійсно помітною.

Водночас чимало нових унітазів і без того витрачають усього 3–6 літрів на змивання, оскільки виробники із самого початку розраховують цей об'єм для ефективного видалення відходів. Якщо обмежити кількість води ще сильніше, змивання може стати менш ефективним, і тоді доведеться натискати на кнопку двічі. У цьому випадку вся економія просто зникає.

На що звернути увагу, перш ніж ставити пляшку в бачок

Сантехніки радять починати з невеликої ємності 0,5–1 літр і кілька днів спостерігати за результатом. Також важливо врахувати, що переплата за воду в будинку частіше пов'язана не з об'ємом змивної води, а з непомітними протіканнями. Навіть невелика теч в унітазі здатна щодня витрачати велику кількість води нанівець.

Тому перш ніж експериментувати з бачком, варто перевірити:

герметичність клапанів та ущільнень;

роботу механізму змиву;

стан водопровідних з’єднань;

наявність аераторів на кранах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дворежимний злив на сучасних унітазах допомагає економити на комунальних платежах.