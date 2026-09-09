Сіль у кутку кімнати: чому цей старовинний трюк знову став популярним

Цей копійчаний прийом стане в нагоді в прохолодний сезон

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Звичайна сіль, яку всі звикли використовувати на кухні для приготування їжі, може стати в нагоді у боротьбі з вогкістю в будинку. Для цього існує простий лайфхак, про який багато хто міг навіть не чути.

Сіль — це харчовий продукт, що є безбарвними кристалами хлориду натрію, який здатний поглинати вологу з повітря. Про це пише The Economic Times.

Зі збільшенням вологості в кімнаті кристали солі починають притягувати до себе вологу, знижуючи тиск пари навколо кристалів, поки вода, яку вони поглинають, не утворюватиме рідину. Якщо сіль починає злипатися, то вона працює.

Як прибрати вологість у будинку

Для цього необхідно насипати сіль у невелику миску і залишити її в найбільш сирому місці.

Після того, як кристали стануть вологими або розчиняться, вміст необхідно замінити.

До речі, кам’яна та морська сіль мають великі кристали з більшою площею поверхні для поглинання вологи з повітря.

Миска із сіллю не вирішить проблему витоку води або затоплення підвалу. Але для невеликих закритих приміщень, ванної кімнати, шафи, передпокою це справді може допомогти.

Як за допомогою солі позбутися вологості. Фото: "Телеграф"/ШІ

Сіль прибирає запах

Сіль також може допомогти в усуненні запаху вогкості та затхлості, який найчастіше з’являється в приміщеннях з підвищеною вологістю, а також шафах, коморах, та інших місцях, що погано провітрюються в будинку. Тому, як тільки рівень вологи знижується, запах стає менш помітним.

Але водночас важливо розуміти, що сіль не працює як ароматизатор чи універсальний поглинач запахів. Якщо ж неприємний запах у приміщенні з’явився, наприклад, через плісняву, сигаретний дим, зіпсовані продукти і так далі, то спочатку потрібно позбутися самого джерела.

Сіль допомагає усунути вологість будинку. Фото: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який бабусин спосіб відмиє душову кабіну до блиску.