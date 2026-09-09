Не спешите выбрасывать шторку для душа: один трюк с полотенцами вернет ей чистый вид
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Лайфхак, который сэкономит деньги
Шторка для душа используется каждый день. Со временем ее нижний край покрывается темными пятнами, желтизной и мыльным налетом. В этот момент кажется, что проще заменить ее на новую. Но если ткань допускает машинную стирку, вернуть ей опрятный вид можно гораздо дешевле.
Главная проблема при стирке занавески в машинке в том, что тонкий материал просто сбивается в ком или свободно плавает в воде, из-за чего грязь не отстирывается. Как пишет издание Canadian Living, решить проблему помогут обычные полотенца.
Если положить в барабан 2–3 махровых полотенца, они будут работать как мягкие щетки, помогая расщеплять и отделять въевшийся мыльный налет и следы от воды. Кроме того, полотенца распределяют нагрузку в барабане, защищая деликатный материал занавески от деформации.
Как правильно постирать и высушить шторку для душа
- Прежде всего, снимите со шторки все кольца и крючки.
- Положите шторку в барабан вместе со старыми полотенцами. Не перегружайте стиральную машину, чтобы вещам хватало места для свободного вращения.
- Выберите деликатный режим и умеренную температуру воды (слишком горячая вода может деформировать материал). Добавьте обычную дозу средства для стирки.
- После окончания программы выньте шторку и расправьте ее. Лучше всего повесить ее обратно на карниз сразу.
Чтобы на занавеске как можно дольше не появлялись новые пятна, всегда расправляйте ее по всей длине после принятия душа и обеспечивайте хорошую вентиляцию в ванной комнате. Если материал шторки потрескался, порвался, или же на ней появилась плесень, тогда действительно пришло время заменить ее на новую.