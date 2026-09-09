Не спешите выбрасывать шторку для душа: один трюк с полотенцами вернет ей чистый вид

Лайфхак, который сэкономит деньги

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Шторка для душа используется каждый день. Со временем ее нижний край покрывается темными пятнами, желтизной и мыльным налетом. В этот момент кажется, что проще заменить ее на новую. Но если ткань допускает машинную стирку, вернуть ей опрятный вид можно гораздо дешевле.

Главная проблема при стирке занавески в машинке в том, что тонкий материал просто сбивается в ком или свободно плавает в воде, из-за чего грязь не отстирывается. Как пишет издание Canadian Living, решить проблему помогут обычные полотенца.

Если положить в барабан 2–3 махровых полотенца, они будут работать как мягкие щетки, помогая расщеплять и отделять въевшийся мыльный налет и следы от воды. Кроме того, полотенца распределяют нагрузку в барабане, защищая деликатный материал занавески от деформации.

Как правильно постирать и высушить шторку для душа

Прежде всего, снимите со шторки все кольца и крючки. Положите шторку в барабан вместе со старыми полотенцами. Не перегружайте стиральную машину, чтобы вещам хватало места для свободного вращения. Выберите деликатный режим и умеренную температуру воды (слишком горячая вода может деформировать материал). Добавьте обычную дозу средства для стирки. После окончания программы выньте шторку и расправьте ее. Лучше всего повесить ее обратно на карниз сразу.

Фото сгенерировано ИИ

Чтобы на занавеске как можно дольше не появлялись новые пятна, всегда расправляйте ее по всей длине после принятия душа и обеспечивайте хорошую вентиляцию в ванной комнате. Если материал шторки потрескался, порвался, или же на ней появилась плесень, тогда действительно пришло время заменить ее на новую.