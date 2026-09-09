Не лише масло та молоко: що додати в картопляне пюре, щоб зробити його смачнішим

Страва не буде прісною

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Картопляне пюре здається одним із найпростіших гарнірів, але навіть його можна приготувати так, щоб звична страва заграла абсолютно по-новому. Замість того щоб обмежуватися вершковим маслом і молоком, польський кухар Томаш Стшельчик додає до картоплі обсмажену цибулю-порей та французьку гірчицю.

На цей незвичайний спосіб приготування звернуло увагу кулінарне видання Pyszności.

Навіщо додавати в пюре цибулю та гірчицю

Головна особливість цього рецепта — у додаванні обсмаженої на вершковому маслі цибулі-порей. Під час приготування овоч стає м'яким, набуває легкої солодкавості та насиченішого аромату. Він робить гарнір цікавішим, але не перебиває основний смак.

Французька гірчиця додає легкої кислинки та гостроти, завдяки чому пюре не здається занадто прісним. Зернятка гірчиці при цьому злегка змінюють звичну однорідну текстуру страви.

Як зробити пюре особливо ніжним

Є ще один прийом, який варто взяти на замітку. Молоко для пюре краще попередньо підігріти, а вершкове масло розтопити безпосередньо в ньому. У холодному вигляді молоко здатне швидко охолодити картоплю, а теплі інгредієнти легше змішуються з гарячими бульбами. Після цього картопля виходить ніжнішою та кремовішою.

Як приготувати картопляне пюре з цибулею-пореєм та гірчицею

Для приготування знадобиться:

1 кг картоплі;

50 г вершкового масла;

1 цибуля-порей;

150 мл молока;

1 ст. л. французької гірчиці;

½ ч. л. мускатного горіха;

сіль та перець за смаком.

Картоплю очистьте, промийте й відваріть у підсоленій воді до м'якості. Якщо бульби великі, краще розрізати їх на приблизно однакові частини — так вони приготуються одночасно. Після варіння злийте воду й ненадовго залиште картоплю в гарячій каструлі, щоб зайва волога випарувалася. Цибулю-порей наріжте півкільцями. Розтопіть частину вершкового масла на пательні й обсмажте овоч до м'якості. Сильно засмажувати його не потрібно: достатньо, щоб він став м'яким і набув приємного вершкового аромату. Молоко окремо нагрійте й розтопіть у ньому решту вершкового масла. Не доводьте суміш до кипіння. Гарячу картоплю розімніть товкачем, поступово додаючи тепле молоко з маслом. Потім вмішайте обсмажену цибулю-порей, французьку гірчицю та мускатний горіх. Посоліть і поперчіть за смаком.

Для такого пюре краще використовувати звичайний товкач. Якщо подрібнювати картоплю блендером, пюре вийде клейким.