Три кілограми сала — і зима не така страшна: рецепт заготівлі, яка зберігається без світла

Сало дає почуття ситості та допомагає організму утримувати тепло

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Напередодні зими чимало українців роблять продуктові запаси, побоюючись наслідків обстрілів об'єктів енергетики та продовольчих складів. Крупи за правильних умов можуть лежати довго, а з м’ясом у випадках тривалих відключень електроенергії можуть виникнути проблеми. У цій ситуації виходом може стати запас солоного сала.

Сало містить корисні жири, добре насичує навіть невеликою порцією і не потребує розігрівання перед подачею. Рецептом солоного сала на зиму поділилися на "Карпатські шкварки". Для цього рецепту підійде будь-яке сало: товсте, тонке, з прожилками м’яса або тверде.

Для приготування знадобиться

Сало 3 кг

Вода (для розсолу) 1,5 л

Сіль (для розсолу) 240 г (з розрахунку 80 г солі на 0,5 л води)

Спеції на кожну 1-літрову банку:

Часник 3 зубчики (кожен розрізати на 3-4 частини)

Перець запашний горошком 3 шт.

Перець чорний горошком 6 шт.

Лавровий лист 1 великий (або 1,5 маленьких)

Копченості (за бажанням) шматочок копченого м’яса, реберців або ковбаси для легкого аромату диму

Сало в банках на зиму. Скриншот Карпатські шкварки/YouTube

Етапи приготування

У каструлю насипте 240 г солі та залийте 1,5 л води. Поставте на вогонь, дочекайтеся кипіння та проваріть 3 хвилини. Сало ретельно промийте та обсушіть. Наріжте порційними шматочками, які вільно пройдуть у шийку банки. Якщо шкірка темна або тверда — зріжте її, світлу та м'яку можна залишити. У чисті, добре вимиті літрові банки викладіть часник, запашний і чорний перець, лавровий лист. Потім щільно укладіть шматочки сала, залишаючи зверху трохи місця. У банці має залишитися близько 300 мл вільного простору для розсолу. Розлийте гарячий розсіл по банках до самого верху. За допомогою дерев'яної палички допоможіть рідині пройти між шматочками вниз, щоб заповнити всі порожнечі. Розсіл має повністю покривати сало. На дно високої каструлі постеліть тканину. Встановіть банки так, щоб вони не торкалися одна одної. Накрийте їх кришками (гумки попередньо опустіть у гарячу воду, щоб вони розм'якшилися). Налийте в каструлю теплої води по плічки банок, щоб уникнути перепаду температур. Поставте каструлю на вогонь. Після закипання води стерилізуйте банки на середньому вогні протягом 2 годин при помірному кипінні (за потреби доливайте гарячу воду в каструлю). Закатайте банки кришками. Переверніть їх догори дном на кілька хвилин для стерилізації кришок і накрийте рушником. Через 10 хвилин поверніть банки в нормальне положення — жир підніметься наверх і застигне, захищаючи верхні шматочки від висихання. Залиште до повного остигання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати перловку з м’ясом на зиму.