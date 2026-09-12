Несподівана зустріч на риболовлі: у Дніпрі помітили червонокнижного птаха

Він має вражаючі розміри і незвичний дзьоб

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У Дніпрі жінка під час риболовлі помітила на воді незвичного птаха — рожевого пелікана. Цей вид занесений до Червоної книги України та вирізняється великими розмірами, блідо-рожевим оперенням і величезним дзьобом.

Відео з птахом українка опублікувала в одній із соціальних мереж. "Телеграф" розповідає, де в Україні можна зустріти рожевого пелікана та які цікаві особливості має цей птах.

Рожевого пелікана помітили у Дніпрі. Фото: vainerolesya/threads

Як виглядає рожевий пелікан

Свою назву цей птах отримав завдяки блідо-рожевому відтінку оперення. При цьому на черевній стороні тіла забарвлення більш насичене.

Коли крила складені, може здатися, що все тіло пелікана має однорідний колір. Але якщо він розправить їх, стають помітними чорні махові пера.

Рожевий пелікан. Фото: Пернаті друзі

Пелікан має чорні махові пера.

Особливо впадає в очі дзьоб птаха. У самців його довжина становить від 35 до 47 сантиметрів, у самок — від 28 до 46 сантиметрів.

Такий дзьоб є важливим інструментом під час полювання. Пелікани використовують його для лову риби.

Пелікани живуть зграями

Рожеві пелікани — зграйні птахи. Вони населяють узбережжя прісних і солоноводних водойм та більшість життєвої активності проводять разом.

Зграї можуть бути різними за кількістю — від десятка до кількох тисяч особин. Їхня чисельність залежить від пори року, виду активності та кількості птахів у конкретному районі.

Зграя пеліканів

Полюють рожеві пелікани також разом. Під час колективного полювання вони утворюють півколо й, ударами крил по воді, заганяють рибу на мілководдя.

Після цього птахи одночасно занурюють у воду свої великі дзьоби та дістають здобич.

Іноді в полюванні пеліканам допомагають баклани. Вони пікірують згори на зграю риби та підганяють її ближче до птахів.

Є у рожевих пеліканів і ще одна цікава особливість: вони не пірнають. Птахи лише занурюють дзьоб у воду, а потім підіймають його, щоб вдихнути повітря або проковтнути рибу.

Чим харчуються рожеві пелікани

Основу раціону рожевих пеліканів становить риба. При цьому вони віддають перевагу найбільшим екземплярам, яких можуть зловити.

На добу одному пелікану потрібно від 900 до 1200 грамів риби.

Допомагає під час такого полювання горловий мішок, розташований на нижньому боці дзьоба. Перш ніж проковтнути рибу, птах випускає з нього воду.

Рожеві пелікани — одні з найважчих літаючих птахів: у середньому вони важать 10–11 кг. Водночас їхній скелет становить лише близько десятої частини загальної маси тіла.

Розміри рожевого пелікана також вражають: довжина його тіла може сягати 1,75 метра, а розмах крил — 3,5 метра.

Рожеві пелікани — одні з найважчих літаючих птахів

Де мешкають і як розмножуються

Ареал рожевого пелікана простягається від Західної Африки та півдня Західної Європи до Середньої та Південної Азії.

В Україні цих птахів зустрічають у гніздовий час у північному Причорномор’ї та Приазов’ї.

У неволі ці птахи живуть до 30 років. В дикій природі ще менше.

Де можна зустріти пелікана в Україні. Фото: Червона книга України

У регіонах із яскраво вираженою сезонністю гніздування відбувається навесні. В Африці рожеві пелікани можуть розмножуватися протягом усього року.

У кладці зазвичай лише два яйця. Насиджують їх обоє батьків по черзі.

Пташенята з’являються на світ через 28–36 днів. Спочатку вони голі та безпорадні, а батьки годують їх напівперетравленою рибою.

Перший пух у пташенят з’являється вже на 8–10 день після народження, а доросле оперення формується приблизно до 65–75 дня.

Літати молоді пелікани починають приблизно у 2,5 місяця, а статевозрілими стають лише у 3–4 роки.

Пташеня рожевого пелікана. Фото: Пернаті друзі

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