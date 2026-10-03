Росія вдарила по Дніпру та складу ліків на Київщині. Є руйнування та постраждалі (фото)

Росія тероризує Україну цілодобово

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Росія атакувала Україну в ніч на 3 жовтня, атака тривала ще з вечора п'ятниці. Ворог вдарив по Дніпру та Гостомелю на Київщині.

Станом на 6:40 3 жовтня загроза ударів дронами триває для Києва та Київщини, частин Чернігівщини, Одещини, Харківщини, Сумщини, Дніпропетровщини. Вночі росіяни запускали для ударів по багатьох областях України звичайні та реактивні безпілотники.

Дніпро

Ввечері 2 жовтня Росія двічі атакувала Дніпро, повідомив міський голова обласного центру Борис Філатов. У місті виникла пожежа, уламки впали на парковці Дніпровської міської ради. Філатов заявив, що це був не перший удар поблизу будівлі.

"І знову приліт біля ДМР. Вже третій", — написав Філатов у Telegram.

Парковка міськради Дніпра після атаки. Фото: t.me/borys_filatovv

Крім того, Росія повторно атакувала бізнес-центр у середмісті Дніпра, в який ворожий безпілотник поцілив на початку тижня. Виникла пожежа, в Дніпропетровській ОВА показали наслідки обстрілу.

Пошкоджена будівля бізнесцентру. Фото: Дніпропетровська ОВА

Рятувальники на місці прильоту. Фото: Дніпропетровська ОВА

Гостомель

Також пізно ввечері 2 жовтня росіяни атакували склад одного з дистриб'юторів ліків у Гостомелі Київської області. Начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко поінформував, що постраждало четверо людей.

За даними "Економічної правди", під удар потрапив склад компанії "Вента ЛТД". Після серії ударів російськими реактивними безпілотниками на місці виникла пожежа.

"Вента ЛТД" — третій найбільший фармацевтичний дистриб'ютор в Україні. Він співпрацює з Bayer, Sanofi, Pfizer, Inc., Teva, "Дарниця", "Фармак" та іншими виробниками ліків. Компанія співпрацює більш ніж з 400 постачальниками, з них понад 200 закордонних і понад 250 вітчизняних виробників фармацевтичної продукції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через російські удари по Південному мосту у Києві виник транспортний колапс. Пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену, рух мостом повністю перекритий.