Неожиданная встреча на рыбалке: в Днепре заметили краснокнижную птицу

Он имеет впечатляющие размеры и необычный клюв

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В Днепре женщина во время рыбалки заметила на воде необычную птицу — розового пеликана. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и отличается большими размерами, бледно-розовым оперением и огромным клювом.

Видео с птицей украинка опубликовала в одной из социальных сетей. "Телеграф" рассказывает, где в Украине можно встретить розового пеликана и какие интересные особенности у этой птицы.

Розовый пеликан был замечен в Днепре. Фото: vainerolesya/threads

Как выглядит розовый пеликан

Свое название эта птица получила благодаря бледно-розовому оттенку оперения. При этом на брюшной стороне тела окрас более насыщен.

Когда крылья сложены, может показаться, что все тело пеликана имеет однородный цвет. Но если он расправит их, становятся заметны черные маховые пера.

Розовый пеликан. Фото: Пернатые друзья

Пеликан имеет черные маховые перья

Особенно бросается в глаза клюв птицы. У самцов его длина составляет от 35 до 47 сантиметров, у самок – от 28 до 46 сантиметров.

Такой клюв является важным инструментом во время охоты. Пеликаны используют его для ловли рыбы.

Пеликаны живут стаями

Розовые пеликаны — стайные птицы. Они населяют побережья пресных и солоноватых водоемов и большую часть жизненной активности проводят вместе.

Стаи могут быть разными по численности — от десятка до нескольких тысяч особей. Их численность зависит от времени года, вида активности и количества птиц в конкретном районе.

Стая пеликанов

Охотятся розовые пеликаны тоже вместе. Во время коллективной охоты они образуют полукруг и, ударами крыльев по воде, загоняют рыбу на мелководье.

После этого птицы одновременно погружают в воду свои большие клювы и достают добычу.

Иногда в охоте пеликанам помогают бакланы. Они пикируют сверху на стаю рыбы и подгоняют ее поближе к птицам.

Есть у розовых пеликанов и еще одна интересная особенность: они не ныряют. Птицы только погружают клюв в воду, а затем поднимают его, чтобы вдохнуть воздух или проглотить рыбу.

Чем питаются розовые пеликаны

Основу рациона розовых пеликанов составляет рыба. При этом они предпочитают самые крупные экземпляры, которых могут поймать.

В сутки одному пеликану требуется от 900 до 1200 граммов рыбы.

Помогает во время такой охоты горловой мешок, расположенный на нижней стороне клюва. Прежде чем проглотить рыбу, птица выпускает из него воду.

Розовые пеликаны — одни из самых тяжелых летающих птиц: в среднем они весят 10–11 кг. При этом их скелет составляет лишь около десятой части общей массы тела.

Размеры розового пеликана также впечатляют: длина его тела может достигать 1,75 метра, а размах крыльев — 3,5 метра.

Розовые пеликаны — одни из самых тяжелых летающих птиц

Где обитают и как размножаются

Ареал розового пеликана простирается от Западной Африки и юга Западной Европы до Средней и Южной Азии.

В Украине этих птиц встречают в гнездовой период в северном Причерноморье и Приазовье.

В неволе эти птицы живут до 30 лет. В дикой природе — еще меньше.

Где можно встретить пеликана в Украине. Фото: Красная книга Украины

В регионах с ярко выраженной сезонностью гнездование происходит весной. В Африке розовые пеликаны могут размножаться в течение всего года.

В кладке обычно всего два яйца. Насиживают их оба родителя по очереди.

Птенцы появляются на свет через 28–36 дней. Сначала они голые и беспомощные, а родители кормят их полупереваренной рыбой.

Первый пух у птенцов появляется уже на 8–10 день после рождения, а взрослое оперение формируется примерно к 65–75 дню.

Летать молодые пеликаны начинают примерно в 2,5 месяца, а половозрелыми становятся только в 3–4 года.

Птенец розового пеликана. Фото: Пернатые друзья

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