Тихий вбивця вашого саду: яка загроза ховається за цими їстівними грибами для дерев

Чому їх не просто позбутися

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Опеньки добре знайомі українцям як осінні гриби, які ростуть переважно на пнях та старих деревах. Однак сам гриб, який видно на поверхні, — лише невелика частина організму. Під землею може роками існувати грибниця, яка здатна уражати коріння живих дерев.

Саме через це опеньки іноді стають серйозною проблемою для садів. "Телеграф" розповість, як гриб поширюється, які дерева опиняються під загрозою і чому просто зібрати гриби біля стовбура недостатньо.

Грибниця може займати величезну площу

Найбільша відома грибниця опенька розташована в американському штаті Орегон. Вона займає близько 965 гектарів — це площа, співмірна з понад тисячею футбольних полів. Її вік оцінюють у кілька тисяч років, тому цей організм часто називають одним із найстаріших і найбільших відомих живих організмів на планеті.

Вражає не стільки розмір грибів, які ростуть на поверхні, скільки те, що більша частина цього організму прихована під землею. Грибниця поширюється в ґрунті, деревині та коренях, а за сприятливих умов може переходити на живі дерева.

Для поширення опеньки використовує ризоморфи — схожі на корінці темні грибні утворення. Вони можуть рости крізь ґрунт і допомагати грибниці діставатися нових джерел деревини.

Ризоморфи

Які дерева опиняються під загрозою

Опеньок може розкладати мертву деревину, але деякі його види здатні уражати й живі дерева. Найчастіше проблеми виникають у рослин, які вже ослаблені через посуху, пошкодження коренів, хвороби або інші несприятливі умови.

Опеньки

Гриб потрапляє до кореневої системи та поступово руйнує тканини. Через це дерево втрачає частину коренів і гірше отримує воду та поживні речовини.

Перші ознаки не завжди очевидні. Дерево може повільніше рости, передчасно втрачати листя, у нього можуть відмирати окремі гілки. У разі сильного ураження рослина зрештою гине.

Тому поява опеньків біля живого дерева — не обов'язково доказ того, що воно заражене. Але якщо гриби регулярно ростуть біля його основи, а саме дерево почало слабшати, варто перевірити стан кореневої системи.

Чому одного видалення грибів недостатньо

Зірвати опеньки, які виросли біля дерева, нескладно. Проблема в тому, що плодові тіла — лише верхівка процесу, тоді як основна грибниця залишається в ґрунті, коренях або деревині.

Особливо небезпечними можуть бути старі пеньки. Якщо дерево було заражене, грибниця здатна зберігатися в його залишках і надалі поширюватися на корені інших рослин.

Саме тому фахівці радять не залишати на ділянці заражену деревину. Якщо дерево довелося видалити через гриби, разом із ним намагаються прибрати якомога більше великих коренів.

Чи можна захистити сад

Спеціального засобу, який можна просто нанести на дерево і повністю знищити опеньки, немає. Тому основну увагу приділяють профілактиці та видаленню джерел зараження.

Здорові дерева мають кращі шанси протистояти грибку, тому важливо не допускати тривалого пересихання або перезволоження ґрунту, пошкодження коренів та інших факторів, які послаблюють рослини.

Якщо дерево вже сильно уражене, його видалення разом із пнем і частиною кореневої системи може бути необхідним, щоб зменшити ризик поширення гриба на сусідні рослини.

Водночас сам факт появи опеньків у саду ще не означає, що всі дерева на ділянці опинилися під загрозою. Ці гриби можуть рости на старій або мертвій деревині, не заражаючи здорові рослини.

Тож небезпечним для саду є не сам гриб, який восени з'являється на поверхні, а грибниця, що роками може залишатися в деревині та ґрунті. Саме її поширення і становить основну проблему для живих дерев.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українцям показали лайфхак, як знайти білі гриби .