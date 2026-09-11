Секрет наших бабусь: що додавали в бочку з капустою, щоб вона була смачнішою

Простий секрет хрумкої квашеної капусти

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Заготівля капусти на зиму завжди була звичною частиною осінніх хатніх клопотів. Раніше її квасили великими партіями, щоб запасів вистачило і на борщ, і на вареники, і на пиріжки з капустою — аж до самої весни.

Традиційно капусту квасили в дерев'яних, найчастіше дубових, бочках. Її укладали шарами, пересипали сіллю і ретельно м'яли руками, щоб овоч пустив сік. Для смаку додавали моркву, кмин або насіння кропу, а іноді на дно бочки клали яблука.

Такий спосіб приготування можна повторити й сьогодні, використовуючи звичайну банку або іншу відповідну ємність. А яблука, як і раніше, добре поєднуються з капустою, надаючи їй легкої солодкості та приємного фруктового аромату.

Рецепт квашеної капусти з яблуками

Енергійне віджимання — обов'язковий етап приготування квашеної капусти. Це допомагає видалити зайве повітря та виділити сік, необхідний для бродіння.

Яблука ж надають квашеній капусті м'якої солодкості та легкого фруктового аромату, які врівноважують її природну кислотність. Для засолювання краще обирати тверді, здорові плоди без плям і слідів плісняви.

Рецептом такої закуски поділилися на YouTube-каналі "Смачного!".

Квашена капуста з яблуками. Скріншот YouTube/Смачного!

Інгредієнти на банку об’ємом 3 л:

білокачанна капуста — 2,5 кг

морква — 100 г

яблука — 400 г

перець горошком — 10-12 шт.

сіль — 5 ч. л. (50 г)

цукор — 2 ч. л. (15 г)

лавровий лист — 1-2 шт.

Приготування: