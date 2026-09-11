Секрет наших бабусь: що додавали в бочку з капустою, щоб вона була смачнішою
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Простий секрет хрумкої квашеної капусти
Заготівля капусти на зиму завжди була звичною частиною осінніх хатніх клопотів. Раніше її квасили великими партіями, щоб запасів вистачило і на борщ, і на вареники, і на пиріжки з капустою — аж до самої весни.
Традиційно капусту квасили в дерев'яних, найчастіше дубових, бочках. Її укладали шарами, пересипали сіллю і ретельно м'яли руками, щоб овоч пустив сік. Для смаку додавали моркву, кмин або насіння кропу, а іноді на дно бочки клали яблука.
Такий спосіб приготування можна повторити й сьогодні, використовуючи звичайну банку або іншу відповідну ємність. А яблука, як і раніше, добре поєднуються з капустою, надаючи їй легкої солодкості та приємного фруктового аромату.
Рецепт квашеної капусти з яблуками
Енергійне віджимання — обов'язковий етап приготування квашеної капусти. Це допомагає видалити зайве повітря та виділити сік, необхідний для бродіння.
Яблука ж надають квашеній капусті м'якої солодкості та легкого фруктового аромату, які врівноважують її природну кислотність. Для засолювання краще обирати тверді, здорові плоди без плям і слідів плісняви.
Рецептом такої закуски поділилися на YouTube-каналі "Смачного!".
Інгредієнти на банку об’ємом 3 л:
- білокачанна капуста — 2,5 кг
- морква — 100 г
- яблука — 400 г
- перець горошком — 10-12 шт.
- сіль — 5 ч. л. (50 г)
- цукор — 2 ч. л. (15 г)
- лавровий лист — 1-2 шт.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту і добре помніть її руками, щоб вона пустила сік.
- Натріть моркву на великій тертці або тертці для корейської моркви. З'єднайте з капустою і рівномірно перемішайте.
- У яблук видаліть серцевину, залишивши шкірку. Щоб очищені плоди не потемніли, опустіть їх у розчин лимонної кислоти (1/3 ч. л. на 1 л води) або збризніть соком лимона. Наріжте яблука невеликими часточками — наприклад, на 4 частини.
- До капусти з морквою додайте перець горошком, сіль, цукор і лавровий лист. Покладіть яблука і все добре перемішайте.
- Перекладіть суміш у ємність для засолювання (лоток або банку) і щільно утрамбуйте. Якщо тара заповнена доверху, поставте її в миску — під час бродіння виділятиметься сік.
- Залиште капусту за кімнатної температури на 3–4 дні (у холодильник не ставити). Щільно не закривайте — просто прикрийте кришкою.
- Протягом цих 3–4 днів проколюйте капусту по всій поверхні 3–4 рази на день, щоб виходив зайвий газ.
- Через 3–4 дні капуста готова до споживання.