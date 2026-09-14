Майстри запросили б чималі гроші: українець власноруч перетворив старий гарнітур на кухні (фото)

Орендар показав неймовірне перевтілення

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Орендовану кухню в Німеччині українець вирішив не залишати в старому вигляді та взявся за її оновлення власноруч. Без дорогих майстрів і повної заміни гарнітури, йому вдалося помітно змінити простір.

Результатом він поділився у дописі під ніком rhein_car_care у соцмережі Threads.

"В Німеччині за таку роботу місцеві майстри загадали б космічний цінник. Але коли ти з України, живеш на орендованій квартирі й маєш прямі руки — робиш повний рестайлінг сам", — написав автор.

На фото видно кухню до ремонту: старі фасади сірого кольору, просту стільницю та відкриті полиці з побутовими речами. Загальний вигляд приміщення був доволі застарілим і не надто сучасним.

Після оновлення кухня отримала зовсім інший вигляд. Фасади стали світлими, з'явилися нові золотисті ручки, а стару стільницю замінили на дерев'яну з теплим відтінком. Автор також прибрав зайві предмети з робочої зони, завдяки чому простір став значно охайнішим.

Оновлення кухні. Фото: Threads

Раніше "Телеграф" також розповідав про спосіб оновити підлогу без демонтажу старої плитки. Нове покриття можна укласти безпосередньо поверх наявного, уникнувши пилу та складних ремонтних робіт.