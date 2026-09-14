Майстри запросили б чималі гроші: українець власноруч перетворив старий гарнітур на кухні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Орендар показав неймовірне перевтілення
Орендовану кухню в Німеччині українець вирішив не залишати в старому вигляді та взявся за її оновлення власноруч. Без дорогих майстрів і повної заміни гарнітури, йому вдалося помітно змінити простір.
Результатом він поділився у дописі під ніком rhein_car_care у соцмережі Threads.
Посмотреть в Threads
"В Німеччині за таку роботу місцеві майстри загадали б космічний цінник. Але коли ти з України, живеш на орендованій квартирі й маєш прямі руки — робиш повний рестайлінг сам", — написав автор.
На фото видно кухню до ремонту: старі фасади сірого кольору, просту стільницю та відкриті полиці з побутовими речами. Загальний вигляд приміщення був доволі застарілим і не надто сучасним.
Після оновлення кухня отримала зовсім інший вигляд. Фасади стали світлими, з'явилися нові золотисті ручки, а стару стільницю замінили на дерев'яну з теплим відтінком. Автор також прибрав зайві предмети з робочої зони, завдяки чому простір став значно охайнішим.
Раніше "Телеграф" також розповідав про спосіб оновити підлогу без демонтажу старої плитки. Нове покриття можна укласти безпосередньо поверх наявного, уникнувши пилу та складних ремонтних робіт.