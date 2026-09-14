Укр

Мастера запросили бы немалые деньги: украинец собственноручно преобразил старый кухонный гарнитур (фото)

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Арендованная кухня изменилась до неузнаваемости
Арендованная кухня изменилась до неузнаваемости. Фото Коллаж "Телеграфа"

Арендатор показал невероятное перевоплощение

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Арендованную кухню в Германии украинец решил не оставлять в старом виде и взялся за обновление собственноручно. Без дорогих мастеров и полной замены гарнитуры ему удалось заметно изменить пространство.

Результатом он поделился в сообщении под ником rhein_car_care в соцсети Threads.

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"В Германии за такую работу местные мастера запросили бы баснословную сумму. Но когда ты из Украины, живешь в съемной квартире и у тебя прямые руки — делаешь полный рестайлинг сам", — написал автор.

На фото видна кухня для ремонта: старые фасады серого цвета, простая столешница и открытые полки с бытовыми вещами. Общий вид помещения был довольно устаревшим и не слишком современным.

После обновления кухня получила совсем другой вид. Фасады стали светлыми, появились новые золотистые ручки, а старую столешницу заменили деревянной с теплым оттенком. Автор также убрал лишние предметы из рабочей зоны, благодаря чему пространство стало более чистоплотным.

Украинец в Германии обновил старую кухню
Обновление кухни. Фото: Threads

Ранее "Телеграф" также рассказывал о способе обновить пол без демонтажа старой плитки. Новое покрытие можно уложить непосредственно поверх имеющегося, избегая пыли и сложных ремонтных работ.

Теги:
#Ремонт #Кухня #Комната