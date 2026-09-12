Не викидайте затискачі від хліба. Вони збережуть вам купу часу та нервів

Чотири ідеї для повторного використання

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Більшість українських родин ледь не щодня купують хліб. Зазвичай затискачі, якими пакет з ним закривають на виробництві, йде у смітник, хоча він може стати в пригоді у побуті.

"Телеграф" розповідає, як з користю використовувати затискачі від хліба. Вони можуть допомогти навести лад з кабелями, допомогти у вирощуванні домашніх рослин тощо.

Затискач для пакету з хлібом

Мітка для проводів і кабелів

Часто розібратися у плутанині шнурів та проводів дуже важко. Це завдання стане значно простішим: напишіть маркером назву пристрою на затискачі (роутер, зарядка, навушники) та защипніть на шнурі. Тепер ви точно знатимете, що за кабель перед вами, більше жодного роздратування.

Підтримка для розсади й рослин

Тонке стебло рослини зручно кріпити до опорної палички саме затискачем. Він широкий та не перетискає стебло, а також не іржавіє. Якщо вирощуєте розсаду, з затискачів можна зробити маркування: просто напишіть на ньому назву рослини та встроміть просто у землю.

Фіксатор для рослин з затискача

Міні-затискач для тюбиків

Потрібно просто скрутити порожній кінець тюбика і зафіксувати затискачем. Завдяки цьому останні залишки продукту не пропадуть, адже їх буде легше витиснути з тюбика.

Фіксатор кінця скотчу

Вам більше ніколи не доведеться нервувати, шукаючи край скотчу. Просто приклейте затискач під вільний край рулону.

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