"Треба ще скотчем перемотати": в Києві є будинок, який тримається на скобах (фото)

Люди порівнюють стан будинку з психікою українців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Києві є незвичайний будинок. Він вже кілька десятків років, щоб не впасти, "тримається" за сусідній за допомогою тросів та залізних балок.

Цей архітектурний "шедевр" до цього часу дивує киян та гостей міста. Про це користувач під ніком masnyk_oleg розповідає в соціальній мережі Threads.

Чоловік розповів, що бачив такий стан будинку ще в дитинстві. За його словами, він не припиняє дивуватись, як ця будівля тримається всі ці роки.

"Київ, Берестейський проспект. Мені було 10 років, не розумів як цей будинок не падає, мені 29 до цього часу не розумію, невже ці дошки вічність будуть його тримати?!", — написав автор.

Вигляд будинку лякає людей

Будинок тримається на скобах

Як відреагували користувачі?

В коментарях люди розповідають, чому будинок виглядає саме так. Також дехто розповів про досвід проживання в такій споруді.

"Моя мама — архітектор, і коли вона вчилася в КІСІ, то був орієнтовно 1973-75 рік, то їм, як студентам показували цей будинок, там якась конструктивна помилка була, то ходили по квартирах і питали як людям живеться в будинку, де все похилилася, а один з мешканців жалівся що не можна налити повний стакан горілки, інше його не турбувало";

"Пам'ятник нашому психічному стану. Мені 53 і він все моє життя на розтопирці";

"Треба скотчем ще перемотати і тоді точно навічно";

"Хочу таку ж нервову систему, як оці "тримачки"";

Коментарі користувачів

"Ці будинки стягнуті системою сталевих дротів і пластин (позн. стрілочкою). А оті палки, що стирчать – то підконструкція, на яких колись кріпилися щити, що закривали щилини між будинками";

"Вчилась в школі в дворі цього будинку, місцеві знають, що ця місцевість болотиста і будинки будуть "плисти" з часом. А ще колись святкувала новий рік в одній з квартир на цьому стику, там була велика тріщина через всю стіну";

Коментарі користувачів

"Все чекаю коли попливуть оті одоробла, що біля РАГСу, 32 поверхові) там заплава річки Либідь. В них, певно, шанси вищі, бо все ж 5 поверхїв і 32 то різне";

"Це ще один памʼятник совєцького управління, коли дім, який падав, причепили до інших. З кожним роком він ще страшніше виглядає, якщо чесно";

"Я живу поруч, усі будинки довкола осипаються, а цей ще й осідає";

"Ну, мені це виглядає як катастрофа в майбутньому";

"Мені 27. Жив неподалік більшість свого життя. Скільки себе памʼятаю, стільки там і були ці дошки)", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Дніпрі є "будинок Гаррі Поттера", в якому є дуже багато чого незвичайного.