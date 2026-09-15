Купив старенький будинок у Карпатах: після ремонту його не впізнати (відео)

Простий ремонт кардинально змінив атмосферу всередині будинку

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Українець показав, як старий будинок у Карпатах можна перетворити на затишну оселю без величезних витрат. Чоловік придбав його за 13 тисяч доларів і взявся за ремонт, кардинально змінивши інтер’єр.

Про свою історію він написав у Threads під ніком illyakovalchuk, показавши, яким будинок був до ремонту та як змінився після оновлення.

На фото "до" видно старий інтер’єр із темними дерев’яними меблями, потертою підлогою, строкатими килимами та великою кількістю речей. Біля вікон — старі фіранки, на стінах багато декору, а загалом приміщення виглядають захаращеними та недостатньо світлими.

Так виглядав будинок до початку ремонту. Фото: Threads

Після ремонту будинок отримав зовсім інший вигляд. Стіни та стеля стали світлими, старі меблі прибрали або замінили, а простір звільнили від зайвих речей. У кухні з’явилися відкриті дерев’яні полиці, світла стільниця та прості фасади, а біля вікна облаштували затишну робочу зону.

В іншій кімнаті поставили дерев’яний стіл зі стільцями, додали текстиль і рослини. Також з’явилося більше теплого освітлення, свічок та натурального декору. У результаті темний і перевантажений інтер’єр перетворився на світлий, затишний простір із простими меблями та карпатською атмосферою.

Старий карпатський будинок отримав нове життя. Фото: Threads

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як хату за 4 тисячі доларів перетворили до невпізнаваності.