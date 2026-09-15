Купив старенький будинок у Карпатах: після ремонту його не впізнати (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Простий ремонт кардинально змінив атмосферу всередині будинку
Українець показав, як старий будинок у Карпатах можна перетворити на затишну оселю без величезних витрат. Чоловік придбав його за 13 тисяч доларів і взявся за ремонт, кардинально змінивши інтер’єр.
Про свою історію він написав у Threads під ніком illyakovalchuk, показавши, яким будинок був до ремонту та як змінився після оновлення.
Посмотреть в Threads
На фото "до" видно старий інтер’єр із темними дерев’яними меблями, потертою підлогою, строкатими килимами та великою кількістю речей. Біля вікон — старі фіранки, на стінах багато декору, а загалом приміщення виглядають захаращеними та недостатньо світлими.
Після ремонту будинок отримав зовсім інший вигляд. Стіни та стеля стали світлими, старі меблі прибрали або замінили, а простір звільнили від зайвих речей. У кухні з’явилися відкриті дерев’яні полиці, світла стільниця та прості фасади, а біля вікна облаштували затишну робочу зону.
В іншій кімнаті поставили дерев’яний стіл зі стільцями, додали текстиль і рослини. Також з’явилося більше теплого освітлення, свічок та натурального декору. У результаті темний і перевантажений інтер’єр перетворився на світлий, затишний простір із простими меблями та карпатською атмосферою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як хату за 4 тисячі доларів перетворили до невпізнаваності.