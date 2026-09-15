Купил старенький дом в Карпатах: после ремонта его не узнать (видео)

Простой ремонт кардинально изменил атмосферу внутри дома

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Украинец показал, как старый дом в Карпатах можно превратить в уютный дом без огромных затрат. Мужчина приобрел его за 13 тысяч долларов и принялся за ремонт, кардинально сменив интерьер.

О своей истории он написал в Threads под ником illyakovalchuk, показав, каким дом был до ремонта и как изменился после обновления.

На фото "до" виден старый интерьер с темной деревянной мебелью, потертым полом, пестрыми коврами и множеством вещей. У окон — старые занавески, на стенах много декора, в целом помещения выглядят захламленными и недостаточно светлыми.

Так выглядело здание до начала ремонта. Фото: Threads

После ремонта дом приобрел совершенно иной облик. Стены и потолок стали светлыми, старую мебель убрали или заменили, а пространство освободили от лишних вещей. На кухне появились открытые деревянные полки, светлая столешница и лаконичные фасады, а у окна обустроили уютную рабочую зону.

В другой комнате поставили деревянный стол со стульями, добавили текстиль и растения. Также появилось больше тёплого освещения, свечей и натурального декора. В результате тёмный и перегруженный интерьер превратился в светлое, уютное пространство с простой мебелью и карпатской атмосферой.

Старый карпатский дом обрел новую жизнь. Фото: Threads

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как дом за 4 тысячи долларов превратили до неузнаваемости.