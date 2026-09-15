Хто першим повернеться додому після демобілізації: пояснили в ТЦК

У ТЦК дали важливе пояснення

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Після оголошення демобілізації військовослужбовців звільнятимуть зі служби за визначеним порядком. Водночас зараз закон не встановлює конкретного терміну служби, після якого військовий автоматично має право повернутися додому.

Про це повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП. Там також зазначили, що питання про те, хто саме звільнятиметься першим, буде визначене окремим рішенням про демобілізацію.

Тобто наразі немає правила, за яким військових автоматично звільнятимуть після певної кількості років чи місяців служби. Конкретні категорії та строки мають бути визначені в майбутньому рішенні.

Що буде з контрактниками

Окремі правила передбачені для військовослужбовців, які уклали нові мотиваційні контракти. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №768, після оголошення демобілізації вони матимуть можливість звільнитися, якщо не захочуть продовжувати службу.

Тобто в такому випадку військовому не потрібно буде чекати завершення строку контракту. Право на звільнення буде пов’язане саме з оголошенням демобілізації та умовами, визначеними відповідним рішенням.

Таким чином, зараз немає чіткої відповіді, хто буде звільнений першим. Це залежатиме від майбутнього рішення про демобілізацію, у якому мають визначити категорії військовослужбовців та строки їх звільнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представники ТЦК не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях під час повітряної тривоги.