Розміром із голову: українка знайшла "царя грибів" (фото)
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Дівчина показала свій "улов" у мережі
Тихе полювання у лісах Волині обернулося справжньою знахідкою для однієї з місцевих мешканок. Українка похвалилася гігантським трофеєм, розміри якого можна порівняти з головою дорослої людини.
Відповідні фото Софія Слісарчук опублікувала у threads. На знімках вона показала білий гриб із величезним капелюшком.
У мережі захопилися "уловом" Софії. Слісарчук також розповіла, що ходила по гриби у селі Берестяне біля Луцька.
"Кайф. Ми їдемо до вас".
"Красиві"
Довідка: Білий гриб поширений по всій території України. Його можна знайти як у листяних лісах (у сусідстві з дубом, буком, грабом, березою або ліщиною), так і у хвойних борах — під соснами та ялинами. Збирають у червні-жовтні.
Зовнішній вигляд цього гриба буває різним: зустрічаються як щільні, кремезні екземпляри з масивною ніжкою і невеликим капелюшком, так і розгонисті гіганти, у яких капелюшок у чотири рази перевищує розмір основи.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка показала величезну кількість грибів, яку назбирала у лісі. За її словами, це сталося випадково.