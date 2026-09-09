Розміром із голову: українка знайшла "царя грибів" (фото)

Дівчина показала свій "улов" у мережі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Тихе полювання у лісах Волині обернулося справжньою знахідкою для однієї з місцевих мешканок. Українка похвалилася гігантським трофеєм, розміри якого можна порівняти з головою дорослої людини.

Відповідні фото Софія Слісарчук опублікувала у threads. На знімках вона показала білий гриб із величезним капелюшком.

Білий гриб/Фото: threads.com/@s.sonicka

Білі гриби/Фото: threads.com/@s.sonicka

Софія Слісарчук із білим грибом/Фото: threads.com/@s.sonicka

У мережі захопилися "уловом" Софії. Слісарчук також розповіла, що ходила по гриби у селі Берестяне біля Луцька.

Село Берестяне на Волині

"Кайф. Ми їдемо до вас".

"Красиві"

Довідка: Білий гриб поширений по всій території України. Його можна знайти як у листяних лісах (у сусідстві з дубом, буком, грабом, березою або ліщиною), так і у хвойних борах — під соснами та ялинами. Збирають у червні-жовтні.

Зовнішній вигляд цього гриба буває різним: зустрічаються як щільні, кремезні екземпляри з масивною ніжкою і невеликим капелюшком, так і розгонисті гіганти, у яких капелюшок у чотири рази перевищує розмір основи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка показала величезну кількість грибів, яку назбирала у лісі. За її словами, це сталося випадково.