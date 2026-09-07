Важить як здоровий чоловік: українка похвалилась грибним уловом (фото)

Жінка показала фантастичну картину

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Українка показала величезну кількість грибів, яку назбирала у лісі. За її словами, це сталося випадково. Як вона пояснює, просто поїхала в ліс подивитися.

Відповідні фото жінка опублікувала у Threads. На запитання в коментарях, чому так виходить не у всіх, вона пояснила, що перебуває у Чехії.

"Поїхали в ліс просто подивитись грибів, але щось пішло не так: плюс-мінус 80 — 90 кг", – йдеться у публікації.

Гриби

Тож авторці допису пощастило назбирати грибів вагою зі справного чоловіка. Але почистити таку кількість – нелегке завдання.

В коментарях також з’явилося таке висловлювання: "Тут увесь Threads чекає, щоб в цьому році грибів не було, а ви таке тут викладаєте".

Нагадаємо, в Україні здавна існує народна прикмета: якщо в лісі раптом з’явилося дуже багато грибів, це нібито може бути передвісником війни, голоду або інших великих потрясінь. Особливо часто про це згадують, коли грибний сезон видається незвично врожайним. Тож багато хто сподівається, що війна закінчиться, якщо грибів цієї осені буде мало.

Раніше українець знайшов незвичайний гриб і здивував мережу: в нього були чудернацький колір та форма. Попри це гриб виявився їстівним.