Вигорів вщент після атаки РФ: як зараз виглядає відомий торговий центр у Дніпрі
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Зусилля рятувальників практично не дали результату
У Дніпрі торговий центр "Новий континент", по якому Росія завдала удару безпілотником у суботу ввечері, 19 вересня, вигорів до тла. Пожежу гасили кілька розрахунків рятувальників.
Відповідні фото зробила кореспондентка "Телеграфа". За адресою Набережна Перемоги, 86 а, тепер — лише руїни.
Попри зусилля пожежників, від будівлі мало що лишилося. Також в результаті атаки поранення отримали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Торговий центр "Новий континент" був сучасним торговим комплексом, що відповідав найвищим функціональним та естетичним вимогам. Це було популярне місце для відпочинку та шопінгу городян.
Його будівництво було завершено у 2005 році. Для відвідувачів було збудовано відкриту стоянку на 150 паркомісць. Загальна площа двоповерхового торгового центру складала 7 тисяч квадратних метрів.
Нагадаємо, того ж вечора внаслідок російської атаки у селищі Глеваха загинули мати та двоє трирічних дітей — хлопчик та дівчинка. За попередніми даними, увечері біля будинку перебувало три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків у будинок, щоб укласти їх спати. Саме в цей момент пролунав вибух.