Вигорів вщент після атаки РФ: як зараз виглядає відомий торговий центр у Дніпрі

Зусилля рятувальників практично не дали результату

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У Дніпрі торговий центр "Новий континент", по якому Росія завдала удару безпілотником у суботу ввечері, 19 вересня, вигорів до тла. Пожежу гасили кілька розрахунків рятувальників.

Відповідні фото зробила кореспондентка "Телеграфа". За адресою Набережна Перемоги, 86 а, тепер — лише руїни.

Попри зусилля пожежників, від будівлі мало що лишилося. Також в результаті атаки поранення отримали 59-річний чоловік та 50-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Що залишилося від ТЦ "Новий континент" у Дніпрі. Фото: "Телеграф"

Торговий центр "Новий континент" був сучасним торговим комплексом, що відповідав найвищим функціональним та естетичним вимогам. Це було популярне місце для відпочинку та шопінгу городян.

Його будівництво було завершено у 2005 році. Для відвідувачів було збудовано відкриту стоянку на 150 паркомісць. Загальна площа двоповерхового торгового центру складала 7 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, того ж вечора внаслідок російської атаки у селищі Глеваха загинули мати та двоє трирічних дітей — хлопчик та дівчинка. За попередніми даними, увечері біля будинку перебувало три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків у будинок, щоб укласти їх спати. Саме в цей момент пролунав вибух.