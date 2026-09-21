Без хмарочосів та зі старими авто: якою була Одеса 30 років тому

Японський турист залишив рідкісні кадри міста

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Одеса завжди користувалася популярністю серед туристів. Її люблять за море, старовинну архітектуру та особливу атмосферу. Але, як і будь-яке місто, Одеса з часом змінюється. У місті з'являються нові будівлі, зникають звичні місця, перебудовуються вулиці.

Особливо помітні такі зміни, якщо порівнювати сучасні фотографії з кадрами минулих десятиліть. 30 років тому Одеса виглядала інакше. Побачити місто того часу можна завдяки знімкам японського туриста, який побував у місті в 1996 році. Його фотографії опублікували у Facebook-спільноті Dysha.v.odesse.

Однією з локацій на знімках стали Потьомкінські сходи. У кадр потрапили панорама порту з Морським вокзалом та ескалатор.

У добірці є й відомі міські вулиці. Турист побував на Малій та Великій Арнаутських, на Грецькій та Європейській (на той час Катерининській) площах.

На фотографіях можна розглянути будинки з різьбленими балконами, старі фасади та дворики. Деякі будинки приховує густа зелень. На дорогах переважали автомобілі 1980-х та 1990-х років, а зупинки виглядали зовсім не так, як зараз.

Незвичний ракурс вийшов у знімка Пантелеймонівського монастиря. Сріблясті куполи храму височіють над дахами старих одеських будинків та двориками.

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