Перша балістика по Москві? Що відомо про ракету, яку могли запустити сьогодні вночі

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У Московському регіоні вночі 20 вересня було вражено одне із ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об’єкт логістики ворога. Атака могла бути здійснена, зокрема, балістичною ракетою "Пелікан".

Як повідомляє президент Володимир Зеленський, було задіяно велику кількість українського озброєння.

"Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину. Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляниця", Vendetta, "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень", Pelican. Дякую нашим воїнам за влучність: СБУ разом із СБС, ССО, ГУР і СЗР. Було також застосовано санкції по підприємству у Воронезькому регіоні. Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", — каже він.

Варто зазначити, що навесні 2026 року українська оборонна компанія Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго" та дронов FP-1 та FP-2, подала заявки на реєстрацію кількох нових торгових марок. Вона також зареєструвала бренд "Пелікан". За припущеннями Hromadske припускає, що таку назву, ймовірно, може отримати нова балістична ракета FP7.

Раніше генеральний директор Fire Point Ірина Терех в інтерв’ю Reuters розповіла, що перший бойовий виліт FP-7 призначено на початок осені. Ця ракета пройшла випробування (близько 15 пусків) і зараз проходить сертифікацію до Міноборони України. Ірина зазначила, що архітектура FP-7 заснована на радянських розробках перехоплювачів С-300 та С-400, але ракета тепер має лише 20% подібності до них.

Але важливо уточнити, що офіційних підтверджень про те, чи насправді була випущена балістика по Росії 20 вересня, немає.

Водночас бізнесмен і популярний блогер Роман Шрайк упевнений, що йдеться про дрон, а не про балістичну ракету.

"Ні, Pelican — це не балістика FP-7, а якийсь новий дрон. У FP-7 дальність до 300 км", — пише він, додаючи, що дальності ракети не вистачило б, щоб дістати до Москви.

FP-7 або "Пелікан" — що відомо про ракету

FP-7 — українська тактична балістична ракета малої дальності, що знаходиться в розробці. Проект реалізує компанія Fire Point. Боєприпас призначений для ураження цілей з відривом до 200 км і позиціонується як економічний аналог американської ракети MGM-140 ATACMS. У мережі доступні орієнтовні характеристики FP-7.

Дальність: 200 км

Максимальна швидкість: 1500 м/с (~4,4–5 Махів)

Висота апогею: до 65 км.

Маса бойової частини: 150 кг

Тривалість польоту: до 250 секунд

Точність: Кругове відхилення — 14 метрів.

Тип старту: наземний, мобільний

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