Колишній заступник Насірова накупив з дружиною нерухомості на мільйони доларів: чому НАБУ більше не цікавить Продан

Як ексфіскал опинився поза межами офіційних розслідувань

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Поки колишній голова ДФС Роман Насіров відбуває покарання у в'язниці (і сидітиме до 2031-го), його заступник, кадровий податківець Мирослав Продан, неочікувано розбагатів. САП звинувачувала топпосадовця в незаконному збагаченні на 89 млн грн, але справу закрили завдяки Конституційному суду (КСУ).

В НАБУ намагалися довести, що Продан незаконно збагатився, усе життя працюючи на державу. Проте справу розвалили. І вже незабаром Продан та члени його родини почали оформлювати на себе численні активи вартістю кілька мільйонів доларів. Про те, чим зараз володіє Мирослав Продан та як йому вдалося уникнути відповідальності, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Головне:

САП звинувачувала Мирослава Продана в незаконному збагаченні на 89 млн грн, проте справу закрили після того, як Конституційний Суд визнав неконституційною відповідну статтю Кримінального кодексу.

Нещодавно колишній податківець придбав елітні кросовери Mercedes-Benz GLE-Class і Lexus GX 460, а також два потужні мотоцикли загальною вартістю близько 210 тис. доларів.

Дружина ексчиновника Людмила наприкінці минулого року стала власницею чотирьох масштабних будинків у селі Поляниця поблизу Яремча загальною площею понад 1800 кв. м для готельного бізнесу.

У лютому минулого року Продан оформив на себе квартиру площею 101,2 кв. м у житловому комплексі "Premier Tower" разом із паркомісцями, а також відкрив ФОП у сфері права.

разом із паркомісцями, а також відкрив ФОП у сфері права. За підрахунками "Телеграфу", загальна вартість майна родини Продана може досягати чотирьох мільйонів доларів.

загальна вартість Попри появу мільйонних активів та відновлення відповідальності за незаконне збагачення, НАБУ фактично припинило досліджувати походження статків колишнього топпосадовця.

Податківець стрімко розбагатів після звільнення

У 2005-му, коли Продану було 26 років, він влаштувався на роботу головним податковим інспектором у Могилів-Подільську об'єднану податкову інспекцію у Вінницькій області. Випускник Рівненського інституту слов'янознавства стрімко будував кар'єру.

Він очолював фіскальну службу у Вінницькій області, а у 2016-му перейшов на роботу вже до Центрального офісу. Піком його кар'єри стало місце заступника голови Державної фіскальної служби (зараз вона розділена на податкову та митну служби). Його шефом був Роман Насіров. Останнього засудили до шести років ув'язнення за незаконні рішення на користь бізнесу колишнього нардепа Олександра Онищенка.

Продан вважався людиною Володимира Гройсмана, який на момент його призначення в керівництво ДФС обіймав посаду прем’єр-міністра. Тоді як Насірова вважали частиною команди президента Порошенка. Призначення Продана відбулось за сприянням прем’єра.

НАБУ звинувачувало Продана в незаконному збагаченні. Але Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу (незаконне збагачення), тож НАБУ закрила справу проти заступника Насірова. Левова частка майна, яке начебто незаконно отримав податківець, перебувала в Туреччині.

Мирослав Продан та Роман Насіров. Фото: 24tv.ua

Завдяки КСУ захисту Продана не довелося доводити законність походження майна. Конституційний суд одним рішенням розвалив усі справи за цією статтею. Незабаром Верховна Рада повернула статтю про незаконне збагачення, проте Продану пощастило, і претензій до нього у правоохоронців більше не було.

"Телеграф" проаналізував статки Продана в його останній декларації за 2019 рік і ті об'єкти, які вдалося знайти станом на серпень 2026-го. І ця різниця вражає.

Під час служби у ДФС у Продана не було власної автівки. Проте спочатку він мав право користуватися автомобілем своєї матері Світлани Миколаївни (зараз жінці 79 років) – відносно скромним Lexus RX 350 2012 р.в. Зараз на неї, за інформацією "Телеграфу", не оформлено жодне авто. Пізніше фіскал орендував машини у кількох товариств, зокрема у ТОВ "Компанія Антей" та ВКФ "Рута".

Автівка, що належала матері Продана

Проте після звільнення колишній податківець завів солідний автопарк. У жовтні 2025-го він став власником чорного Mercedes-Benz GLE-Class 2023 року випуску. Вартість такої автівки може сягати 90 тис. доларів. Збереглася також любов і до "лексусів": у власності Продана є люксова модель Lexus GX 460 2022 року, яка коштує близько 70 тис. доларів.

Окрім автомобілів, Продан володіє трициклом Harley-Davidson Tri Glide 2021 року та мотоциклом BMW R 1300 GS 2024 року. За два транспортні засоби зараз довелося б заплатити близько 50 тис. доларів. Разом із машинами це становить уже близько 210 тис. доларів.

У дружини Людмили власного автомобіля не було й у 2019-му. Проте жінка інвестувала у велику кількість нерухомості неподалік курортного Яремча.

Наприкінці минулого року вона стала власницею чотирьох будинків у селі Поляниця, яке входить до складу Карпатського національного природного парку. Площа будинків – від 455,7 до 456,7 кв. м. У Людмили Продан відкритий ФОП із КВЕДом "55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування".

Оголошення про продаж чотирьох будинків у селі Поляниця. Скриншот

Тож, імовірно, чотири будинки слугуватимуть для ведення готельного бізнесу. У цьому населеному пункті кілька котеджів загальною площею 478 кв. м продаються за 44,6 млн грн. Тоді як загальна площа котеджів дружини експодатківця – понад 1800 кв. м, а вартість такої нерухомості може сягати 100–150 млн грн.

Нерухомість родини Продана. Інфографіка "Телеграфу"

Продан теж зайнявся бізнесом

Мирослав Продан дев'ять місяців тому відкрив ФОП – колишній податківець займається "діяльністю у сфері права" та перебуває на третій групі єдиного податку. Проте, судячи з обсягів майна, проблем із грошима колишній чиновник не має.

ЖК, в якому купив квартиру Продан. Фото: domin.ua

У лютому минулого року він став власником квартири площею 101,2 кв. м у ЖК "Premier Tower" у Вінниці. Квадратний метр у цьому житловому комплексі коштує від 1,5 тис. до понад 3 тис. доларів (залежно від наявності ремонту). Також у цьому ж ЖК у Продана є кілька паркомісць та нежитлове приміщення площею 7,6 кв. м.

Продан став власником квартири площею 101,2 кв. м. Скриншот з реєстру

НАБУ фактично самоусунулося від дослідження статків Мирослава Продана, залишивши поза увагою стрімке зростання його добробуту після звільнення з державної служби. Попри те, що незаконне збагачення знову стало предметом пильної уваги правоохоронців, колишній податківець опинився поза межами будь-яких офіційних розслідувань. Така ситуація виглядає парадоксальною на тлі того, що раніше саме це відомство докладало зусиль для доведення неправомірних доходів чиновника.

Мирослав Продан не лише зумів уникнути відповідальності в минулому, але й трансформував свій статус у володіння активами на мільйони доларів. Йдеться про розкішний автопарк, елітну нерухомість у Карпатах та майно в сучасних житлових комплексах, що зовсім не корелює зі звичайною кар’єрою державного службовця.

Детальніше про впливових друзів Продана у владі та в місцевій еліті читайте в наступних публікаціях "Телеграфу". Далі буде…