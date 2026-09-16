Ексмитник на пенсії збудував ЖК: що знайшли у Свиди та його родини

У Свиди та його родини журналісти виявили десятки об'єктів нерухомості, бізнес та дорогі автомобілі

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Колишній високопосадовець Закарпатської митниці Михайло Свида опинився в центрі скандалу через будівництво великого ЖК "Радіщева" в Ужгороді. Вийшовши на пенсію він раптово став забудовником, звів ЖК та продавав там квартири. У 2022-2025 роках він отримав за них понад 37 млн, з яких сплатив податки — близько 7,4 млн — тільки після початку розслідування, через це провадження закрили.

Забудова пов'язана із компаніями, які мають стосунок до дружини та сина ексмитника. В історії також фігурує його невістка — суддя Лариса Курах. Детальніше "Телеграф" розбирав ситуацію з забудовою у статті: Як митник на пенсії та його невістка-суддя збудували ЖК: гроші за квартири "забули" показати податковій. Та і без цієї історії, серед статків родини є що подивитись.

У 69-річного пенсіонера досі лишається 12 об'єктів нерухомості. Серед них:

чотири земельні ділянки

чотири паркомісця в ЖК "Радіщева"

три нежитлові приміщення в ЖК "Радіщева"

трикімнатна квартира в Ужгороді, куплена ще за часи роботи на державній службі.

Дружина Михайла Свиди — Марта, має дев'ять об'єктів нерухомості. Також в родини є авто — Land Rover Range Rover 2019 року (ціна на ринку приблизно $50 тис).

Син, Олександр Свида, має найбільший перелік майна. Це 19 об'єктів нерухомості та декілька компаній, серед яких і будівельна.

Його дружина Лариса Курах, невістка Михайла Свиди — суддя Мукачівського міськрайонного суду. В її декларації є цікаві дані — чоловік безоплатно користується Range Rover Sport 2025 року (ціна приблизно $150 тис), а сама машина оформлена на ТОВ "Автобан". Власниця — донька подружжя Ніколь.

Якими автомобілями користується родина/ Джерело: НАЗК

Суддя їздить на Range Rover 2019 року, що належить ТОВ "Будавтодор". Вона оформлена на Ніколь та мати судді Ольгу Курах.

Що цікавого не знайшли в декларації судді

Лариса Курах/ Джерело: facebook.com/ProsudInfo

Родина Свиди та Курах пов'язана із ще однією компанією — "Ніколь+". Олександр був серед засновників, вніс нерухомість до статутного капіталу та отримав частку, що вартує 10 млн грн. Майнові права суддя Курах в декларації не вказал — НАЗК виявило порушення. Та з пояснень судді — вона не знала про майнові права чоловіка та не могла перевірити за РНОКПП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що одна з компаній, яка фігурує у журналістському розслідуванні була переписана на підставну особу. Використання так званих "лосів" не нова історія — на такому спіймали і підрядників Міноборони.