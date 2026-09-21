Поспішайте зібрати документи: приватизацію ще не скасували, але незабаром це станеться

Коли правила можуть кардинально змінитися

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Безоплатна приватизація житла в Україні поки діє. Водночас з оформленням документів краще не зволікати.

Як пояснила в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" експертка з нерухомості та рієлторка Анжеліка Негода, зміни не відбудуться одразу. Чинний закон передбачає перехідний період, тому говорити про негайне скасування приватизації наразі немає підстав.

Детальніше у матеріалі: "Безкоштовних квартир більше не буде: як встигнути приватизувати житло за новими правилами".

Коли можуть скасувати чинний порядок

Закон "Про приватизацію державного житлового фонду" втратить чинність не одразу після ухвалення відповідних змін. Це має відбутися через рік після припинення або скасування воєнного стану.

Оскільки воєнний стан в Україні досі триває, передбачений законом річний термін ще не розпочався. Тож зараз громадяни все ще можуть скористатися правом на безоплатну приватизацію житла.

Чи варто відкладати оформлення

За словами експертки, панікувати через заголовки про скасування приватизації не потрібно. Водночас тим, хто вже планував оформити житло у власність, краще не відкладати підготовку документів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про українців, які придбали занедбану сільську хату та перетворили її на сучасний будинок після ремонту за 2,5 млн гривень.