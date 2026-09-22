Золото просто під ногами: де та як в річках Прикарпаття шукають дорогоцінний метал

Як шукають дорогоцінний метал у Карпатах

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У річках Прикарпаття справді можна знайти золото — дрібні частинки дорогоцінного металу трапляються у гірських потоках. Водночас промислового видобутку в цьому регіоні досі немає.

Журналіст і засновник проєкту "PRESSING" Сергій Пейчев вирушив у Верховинський район, щоб разом із місцевим старателем перевірити, чи є дорогоцінний метал у карпатських потоках. Вони вирушили у Верховинський район із лотком і ситом — і під час промивання породи знайшли кілька золотих крупинок.

Місцевий старатель Андрій займається пошуками золота вже понад вісім років. За його словами, золотоносні жили в Карпатах дійсно є, однак промисловий видобуток тут не розпочали через його нерентабельність.

Ще у 1970-х роках у цьому районі проводили геологічні розвідки та підтвердили наявність золота. Пізніше розглядали можливість промислового видобутку, однак після розрахунків від цієї ідеї відмовилися.

На початку 2000-х років у районі був своєрідний "золотий бум" — місцеві жителі почали активно шукати дорогоцінний метал у річках. За словами старателя, тоді деяким вдавалося знаходити золото, але згодом цей промисел пішов на спад.

Скільки золота можна знайти

У водоймах Прикарпаття переважно трапляються дуже дрібні частинки золота високої проби — понад 950. У великих річках, зокрема Черемоші, можуть знаходити амальгаму — золото зі слідами ртуті.

Найбільший самородок, який, за словами місцевих старателів, знайшли в цьому регіоні, важив 1,3 грама.

Любительське промивання золота лотком не карається законом. Водночас пошуки в гірських річках мають іншу небезпеку — погода в Карпатах може змінитися дуже швидко, а після сильної зливи рівень води в потоці здатен піднятися за лічені хвилини.

Карпати входять до трьох основних золотоносних зон України разом із Донецьким регіоном та Українським щитом. Однак через невеликий вміст золота в породах і складний гірський рельєф його пошуки на Прикарпатті залишаються переважно заняттям для ентузіастів.

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