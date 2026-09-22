Золото прямо под ногами: где и как в реках Прикарпатья ищут драгоценный металл

Как ищут драгоценный металл в Карпатах

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В реках Прикарпатья действительно обнаруживается золото — мелкие частицы драгоценного металла встречаются в горных потоках. В то же время, промышленной добычи в этом регионе до сих пор нет.

Журналист и основатель проекта "PRESSING" Сергей Пейчев отправился в Верховинский район, чтобы вместе с местным старателем проверить, есть ли драгоценный металл в карпатских потоках. Они отправились в Верховинский район с лотком и ситом — и во время промывания породы обнаружили несколько золотых крупинок.

Местный старатель Андрей занимается поисками золота уже более восьми лет. По его словам, золотоносные жилы в Карпатах действительно есть, однако промышленную добычу здесь не начали из-за его нерентабельности.

Еще в 1970-х годах в этом районе проводили геологические исследования и подтвердили наличие золота. Позже рассматривали возможность промышленной добычи, однако после расчетов этой идеи отказались.

В начале 2000-х годов в районе был своеобразный "золотой бум" – местные жители начали активно искать драгоценный металл в реках. По словам старателя, тогда некоторым удавалось находить золото, но впоследствии этот промысел пошел на убыль.

Сколько золота можно найти

В Прикарпатских водоемах преимущественно встречаются очень мелкие частицы золота высокой пробы — более 950. В крупных реках, в частности Черемоше, могут находить амальгаму — золото со следами ртути.

Самый большой самородок, который, по словам местных старателей, нашли в этом регионе, весил 1,3 грамма.

Любительская промывка золота лотком не наказывается законом. В то же время поиски в горных реках имеют другую опасность — погода в Карпатах может измениться очень быстро, а после сильного ливня уровень воды в потоке способен подняться в считанные минуты.

Карпаты входят в три основных золотоносных зон Украины вместе с Донецким регионом и Украинским щитом. Однако из-за небольшого содержания золота в породах и сложного горного рельефа его поиски на Прикарпатье остаются преимущественно занятием для энтузиастов.

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