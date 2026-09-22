5 речей, які варто прибрати з шафи цієї осені: вони лише займають місце

Перед зміною сезону перевірте шафу

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З настанням осені шафа поступово змінюється: легкі сукні, купальники та босоніжки відходять на другий план, а їхнє місце займають светри, куртки й тепле взуття. Але перш ніж складати літні речі до наступного сезону, варто влаштувати їм невелику ревізію.

Деякі речі немає сенсу зберігати ще рік — вони зіпсувалися або просто більше не підходять. Видання The Spruce радить розібрати такі категорії саме перед початком холодів, поки весь сезонний гардероб ще перед очима.

Пошкоджені літні речі

Зіпсовані футболки, купальники, які розтягнулися після кількох сезонів, шкарпетки з дірками та взуття, яке вже ледве пережило це літо, не варто знову ховати на полицю.

Особливо якщо ви вже кілька місяців дивитеся на цю річ і думаєте: "Треба буде щось із нею зробити". Якщо за літо так і не знайшлося часу на ремонт, навряд чи він раптом з'явиться наступної весни.

Одяг, який просто набрид або більше не подобається, не обов'язково викидати. Якщо він у нормальному стані, його можна продати, віддати знайомим або передати на благодійність.

Зношений одяг. Фото: Згенеровано ШІ

Пласкі подушки

До подушок у шафі часто доходять руки в останню чергу. Вони можуть роками лежати "про запас", хоча насправді ними вже ніхто не користується.

Якщо подушка збилася, втратила форму або стала зовсім пласкою, зберігати її ще кілька років особливого сенсу немає. Тим більше що восени місця в шафах і так стає менше через теплі ковдри, пледи та зимову постіль.

Заодно подивіться на старі наволочки й комплекти білизни. Самотня наволочка, простирадло, яке вже не підходить до жодного матраца, або постіль із сильно зношеною тканиною навряд чи раптом стане потрібною.

Старі подушки. Фото: Згенеровано ШІ

Рукавички без пари та речі, які ви не носите

У багатьох шафах є окрема категорія речей, які лежать там просто "за інерцією". Одна рукавичка, старий шарф, шапка, яку ви не вдягали кілька зим, — усе це продовжує займати місце.

Якщо пара рукавичок так і не знайшлася до кінця минулої зими, одну, що залишилася, навряд чи варто берегти до наступного сезону. Те саме можна сказати про шапки, шарфи та інші речі, які ви щоразу залишаєте в шафі, обираючи щось інше.

Теплі речі в хорошому стані краще віддати, ніж просто викинути. Восени та взимку теплий одяг може знадобитися благодійним організаціям або притулкам для тварин.

Залиште в шафі лише ті речі, які справді носите. Тоді з настанням перших холодів не доведеться щоранку перебирати гору непотрібного одягу в пошуках улюблених рукавичок чи теплого шарфа.

Речі, які не носите. Фото: Згенеровано ШІ

Дитячий одяг, який уже замалий

З дитячими речами все відбувається дуже швидко: ще навесні куртка підходила, а восени рукави вже короткі. Те саме з джинсами, сукнями, футболками та взуттям.

Тому перед початком нового сезону краще просто переміряти речі. Те, що стало замалим, можна одразу скласти окремо — для молодшої дитини, родичів, знайомих або на благодійність.

Не варто залишати в шафі все підряд із думкою, що колись воно ще знадобиться. Деякі речі до цього моменту, можуть бути вже непридатними або просто вийти з моди.

Одяг, який став замалим. Фото: Згенеровано ШІ

Куртки та пальта, які ніхто не хоче носити

Перед тим як діставати весь осінній гардероб, варто подивитися, що там залишилося з минулого року.

Можливо, пальто вже не підходить за розміром. Або куртка ціла, але ви минулої осені жодного разу її не вдягнули. Ще один поширений варіант — річ, яка колись дуже подобалася, але тепер просто висить у шафі без діла.

Верхній одяг займає багато місця, тому тут особливо добре видно, що ви носите, а що — ні. Немає сенсу тримати три куртки, якщо в холодну погоду ви постійно обираєте одну й ту саму.

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