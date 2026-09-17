Більше не доведеться ритися в шафі: як розкласти одяг на осінь

Як правильно розподілити місце в гардеробі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З настанням осені шафа швидко перетворюється на склад із літніх футболок, светрів, курток і взуття. Але повністю прибирати літні речі ще зарано — набагато зручніше розподілити одяг за тим, як часто ви ним користуєтеся.

Як організувати гардероб так, щоб вранці не витрачати час на пошуки потрібної речі розповіли фахівці з порталу WonderHowTo.

Розділіть шафу на три зони

Головне у гардеробі — не скільки у вас речей, а те, чи легко до них дістатися

Перед тим як щось перекладати, умовно розділіть шафу на три зони:

Активна зона — найбільш доступне місце на рівні очей та по центру. Тут варто тримати речі, які носите найчастіше: улюблені светри, повсякденні штани чи спідниці, а також куртку.

Другорядна зона — місце, до якого трохи складніше дістатися. Сюди можна покласти речі для перехідного сезону: легкі кофти, кросівки, дощовик.

Зона з обмеженим доступом — найвища полиця, найглибші куточки шафи або окремий контейнер. Тут зручно зберігати святковий одяг та речі, які ви вдягаєте лише кілька разів за сезон.

Забудьте про нудне сортування на кшталт "усе літнє — в коробку, все осіннє — на полицю". Тепер головне правило інше: дивіться лише на те, що знадобиться вам найближчими тижнями.

Розділіть шафу на три зони. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Спочатку дістаньте осінні речі

Дістаньте все, що плануєте носити восени: светри, куртки, пальта, штани та інші теплі речі.

Так ви одразу побачите, скільки місця вони займуть у шафі. І вже після цього буде зрозуміло, що з літнього одягу справді можна прибрати подалі.

Заодно переберіть осінні речі. Якщо якийсь светр давно не вдягали або вже не хочете його носити, немає сенсу знову класти його в шафу.

Одяг, який потребує ремонту, відкладіть окремо. Те, що вже точно не знадобиться, можна продати або віддати.

Літній одяг ще може знадобитися

Якщо на вулиці тепло, не потрібно ховати всі футболки, легкі кофти та туфлі в найдальшу коробку.

Залиште під рукою речі, які легко поєднати з осіннім одягом. Наприклад, легкий кардиган чи лонгслів цілком можуть знадобитися ще і в жовтні.

Такі речі краще покласти у другорядну зону — вони не заважатимуть, але залишаться доступними.

Розбирайте все частинами

Не намагайтеся перебрати всю шафу за один вечір. Зручніше рухатися по категоріях: спочатку взуття, потім одяг, а вже після цього шарфи, рукавички та інші аксесуари.

Перед тим як прибирати літнє взуття, його варто почистити й добре висушити. Осіннє поставте ближче, щоб не доводилося щоранку шукати потрібну пару.

Шарфи й рукавички краще скласти в одне місце, щоб вони не губилися серед светрів.

Якщо користуєтеся вішалками, можна замінити різні моделі на однакові. Так шафа виглядатиме охайніше, а одяг займатиме менше місця.

Тест на зручність

Коли все розкладете, зробіть маленьку перевірку: спробуйте зібрати три повсякденні луки лише з речей у вашій "активній зоні". Якщо доводиться довго шукати кофту чи перекладати пів полиці — справа не в тому, що у вас забагато одягу. Просто варто ще раз перетасувати речі за зонами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сушити білизну восени.